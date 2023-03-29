A101 30 Mart perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Sıfır elektrikli araba yarın satışa çıkıyor!

A101 30 Mart perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Zincir market A101'in her salı ve perşembe günü için hazırladığı özel indirimli aktüel ürün kalotogları dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tekne ve karavan satışı yapan A101 30 Mart perşembe günü (yarın) Sıfır elektrikli araba satışı yapmaya hazırlanıyor. İşte, A101 30 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve indirimli fiyat listesi haberimizde...

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A101 30 Mart perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınladı ve indirimli fiyat listesi belli oldu. Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak A101 aktüel ürünler raflardaki yerini almaya hazırlanırken zincir marketin 119.900 TL'ye sıfır elektirik araba satması tüm dikkatleri üzerine çekerken A101 tekne ve karavandan satışından sonra vatandaşları bir kez daha şaşırtmayı başardı.

A101’de bu Perşembe günü ev ürünleri, beyaz eşya, teknoloji ürünleri, yatak çeşitleri, nevresim seti, ankastre set gibi birçok ürün indirimli olarak reyonlardaki yerini alacak. Perşembe günü televizyon çeşitleri, akıllı cep telefonu, elektronik mutfak ürünleri, bluetooth kulaklık çeşitleri, mouse, mutfak saklama ürünleri, hurç, çöp kovası ,bisiklet, çocuk oyuncak çeşitleri, perde, halı çeşitleri, çarşaf, yastık kılıfı, elektrikli araç, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre fırın, ocak, yatak, tek kişilik ve çift kişilik baza çeşitleri satışta olacak.

A101'in 30 Mart Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Volta EV1 Elektrikli Araç ürünü 119.990 TL fiyatıyla en dikkat çeken ürün olmayı başardı. İşte, A101 30 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi...

A101 30 mart aktüel ürünler kataloğu

*Çift Camlı Beyaz Ankstre Set 6.599,00 TL

*10 kg Çamaşır Makinesi 6.499,00 TL

*6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.399,00 TL

*6 kg Çamaşır Makinesi 4.899,00 TL

A101 elektrikli araba özellikleri

Elektrikli Araç 119.990,00 TL

*Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

*Azami Hız: 45 KM/H

*Motor Gücü: 2.0 KW

*Motor Torku: 4.5 NM

*Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

*Şehir içi kolay kullanım

*Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

*Led ön farlar

*Elektrikli yan camlar

*Açılabilir sunroof ve arka cam

*4.7” renkli tft gösterge paneli

*Bluetoothlu müzik çalar

*İki hoparlörlü ses sistemi

*Usb port ile şarj imkanı

*Ayarlanabilir sürücü koltuğu

*Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

*Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

*Isıtma/buğu giderme sistemi

*Ön/arka emniyet kemeri

*Viraj denge çubuğu

*Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

*Dört tekerlekten bağımsız amortisör

*El Blender Seti 439,00 TL

*Çay Makinesi 579,00 TL

*Waffle Makinesi 299,00 TL

*Buharlı Kırışık Giderici 379,00 TL

*Kurutma Makinesi 249,00 TL

*Saç Sakal Kesme Makinesi 329,00 TL

*Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 169,95 TL

*Manuel Doğrayıcı 59,95 TL

*Yuvarlak Kase Seti 39,95 TL

*Filtreli Sürahi 279,95 TL

*Lux Torba Yaylı Yatak 2.990,00 TL

*Tek Kişilik Baza&Başlık Set 1.990,00 TL

*Çift Kişilik Baza&Başlık Set 3.890,00 TL

*Yaylı Yatak 1.090,00 TL

*Süngerli Yatak 890,00 TL

*26 Jant Amortisörlü Bisiklet 2.299,00 TL

*Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot 149,95 TL

*Oyuncak Trafik Halısı Seti 79,95 TL

*Oyuncak Piknik Halısı Seti 79,95 TL

*Puzzle 39,95 TL

*Büyük Boy Hurç 39,95 TL

*Küçük Boy Hurç 29,95 TL

*Eşya Kutusu 49,95 TL

*Banyo Seti 5'li 179,95 TL

*Karartma Hazır Fon Perde 109,00 TL

*Pamuklu Desenli Paspas 39,95 TL

*Pamuklu Desenli Banyo Klozet Takımı 2 Parça 139,00 TL

*Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,95 TL

*Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 89,95 TL

K*öy Sofrası Pilavlık Pirinç 75,00 TL

*Dondurulmuş Nar Ekşili ve Cevizli Lahmacun 41,50 TL

*Ayran 26,50 TL

*Tam Yağlı Bez Peyniri 149,00 TL

*Fıstık Ezmesi 69,90 TL

*Tarhana Cipsi 39,50 TL

*Toz Deterjan 99,90 TL

*Elidor Şekillendirici Bakım Kremi Çeşitleri 49,95 TL

*Vücut Spreyi Çeşitleri 26,95 TL

*Kremalı Bisküvi Çeşitleri 24,00 TL

*Limonata 19,50 TL