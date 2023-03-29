Millet Partisi’nden ‘Millet İttifakı’nın ismine itiraz: Başka ad bulsunlar

Millet Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Millet İttifakı’nın isminin değiştirilmesi için itirazda bulundu. Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel, "Ayıptır, haksızdır, kanunlara açıkça aykırıdır. Her bir partinin ön adları kendine özeldir." dedi.

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Millet Partisi’nden heyet, ‘Millet ittifakı’ ismine itiraz etti. YSK’ya itiraz başvurusu yapan Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel açıklamalarda bulundu.

"Biz size yakışan ad bulurduk"

Altılı Masanın ittifak adının ‘Millet İttifakı’ olamayacağını savunan Küçükgüzel, “Çünkü Millet Partisi, kendi adı ve logosu altında tek başına seçimlere giriyor. Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçemizde kelime mi kalmadı da Millet Partisi’nin ön adı olan ‘millet’ adını ittifakınıza ad olarak koyuyorsunuz. Siz ad bulamadıysanız bize bildirseydiniz, biz size yakışan ad bulurduk. Altılı Masa kendine başka bir ad bulmalıdır. Altılı Masanın Millet Partisi’nin adını ittifak adı olarak belirlemesi ahlaki, hukuki ve yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır. Ayıptır, haksızdır, kanunlara açıkça aykırıdır. Her bir partinin ön adları kendine özeldir. Bu düşüncelerimizi nisan ayında yaptığımız basın açıklamamızda da kamuoyu ile paylaşmış ve ittifakınızda ‘millet’ adını kullanmaya devam ederseniz biz size ‘gasp ittifakı’ diyeceğiz’ demiştik” açıklamasında bulundu.