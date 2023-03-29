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Bizim Toptan’dan yenilenebilir enerji yatırımı

Bizim Toptan’dan yenilenebilir enerji yatırımı

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı "Gebze mağazamızda devreye alınacak yenilenebilir enerji sistemi ile ihtiyaç duyulan enerjinin tamamı güneşten temin edilerek bu konuda örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, karbon kullanımını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için temiz enerji yatırımları kapsamında Gebze mağazasında güneş enerjisi sistemini devreye alıyor.

Mağazanın çatısına kurulan sistemin devreye girmesiyle elde edilecek 264 kWp kurulu güçle mağazadaki elektrik tüketiminin yüzde 107’si, yani mağazanın elektrik ihtiyacının tamamından fazlası güneş enerjisinden karşılanacak. Yapılan bu yatırım ile Bizim Toptan’ın yıllık 141 ton karbon emisyon azaltımı hedefleniyor. Bu, yaklaşık 6 bin 300 adet ağacın bir yılda temizleyebildiği sera gazı miktarına denk geliyor.

"Enerji verimliliğini artıran teknolojilere ve yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, sektörün öncü şirketlerinden biri olarak, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer oluşturmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

2022’nin başarılı ve stratejik hedefleri yolunda ilerledikleri bir yıl olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

'Operasyonlarımızı genişletirken dünyamıza, tüm canlılara ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz, bu amaçla da alanında öncü bir şirket olarak, enerji verimliliğini artıran teknolojilere ve yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyoruz. İklim teknolojilerini geliştirmek ve uygulamak, dünyanın net sıfır gündemi için kritik öneme sahip. Dünyada elektriğin yarısından fazlası halen fosil kaynaklardan karşılanıyor. Sürdürülebilir bir dünya ise yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payını artırmakla, enerjiyi verimli kullanmakla mümkün. Gebze mağazamızda devreye alınacak yenilenebilir enerji sistemi ile ihtiyaç duyulan enerjinin tamamı güneşten temin edilerek bu konuda örnek teşkil edecek. Bundan sonra da bu konudaki yatırımlarımızı sürdürerek bağlı bulunduğumuz Yıldız Holding’in 2050 yılı 'net sıfır' hedefine de katkılar sağlayacağız.'

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