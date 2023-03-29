Ölüm maaşı alana bayram ikramiyesi eksik yatacak, kaç para oldu?

Ramazan bayramı yaklaşırken 2023 yılı bayram ikramiyeleri de belli oldu. Bu sene bayram ikramiyelerine yüzde 80 zam yapıldı ve 2 bin lira oldu. Peki bayram ikramiyesi devlet tarafından ölüm maaşı alan vatandaşlara ödenecek mi, kesintiler ile birlikte net kaç para ödenecek?

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Türkiye 14 Mayıs'ta seçime giderken emeklilere müjde geldi ve taban maaşı 5.500 olan emeklilere 2 bin lira yapıldı. Şu an en düşük emekli maaşı 7. 500 lira oldu. Emekli maaşının artması ile bazı ödemelerde de taban ücretleri değişti. Bunlardan biri de ölüm aylıkları ödemesi oldu. Bilindiği üzere bu sene emekliler 2 kez bayram ikramiyesi alacak, toplamda 4 bin ceplere girecek. İkramiye her emekliye maaşı kaç lira olursa olsun eşit olarak ödeniyor. Peki ölüm maaşı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi kaç para ödenecek?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle Mart ayında başvuranlar da ilk ikramiyelerini nisan ayında alacak. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dulyetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dulyetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek.

Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Bayram ikramiyesine zam geldi! Maaş oranına göre yeni ödemeler kaç lira oldu? Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75.

Eski tutar: 825 TL

Yeni tutar:1500 TL