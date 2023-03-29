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Maaşlarda düzenleme müjdesi! Bakan 'hayırlı olsun' dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maaşlarda düzenleme müjdesi! Bakan 'hayırlı olsun' dedi

Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Bakan Koca, "Hayırlı olsun" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Hayırlı Olsun" ifadelerine yer verdi.

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