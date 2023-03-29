Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi net kaç para ödenecek?

2023 yılında Ramazan bayramı öncesinde emekliye ödenen bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu. Bayram ikramiyesi ödemelerinden dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlanacak. Fakat 2 bin lira net ikramiye alamayacaklar. Dul ve yetim aylığı alanlar hissedi kadar bayram ikramiyesi alabilecekler.

Abone ol

Ramazan bayramı yaklaşırken birçok vatandaş bayram ikramiyeleri ödemelerinden gelecek yeni gelişmelere kilitlendi. 2023 yılında dini bayramlar öncesi emekliye ödenen bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu. EYT'liler mevcut emekliler ile birlikte bayram ikramiyesi dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara da ödenecek. Emeklilere 2023 yılında bayram ikramiyelerinden toplam 4 bin ödenecek. Fakat dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için durum biraz farklı olacak. Dul ve yetim aylığı alanlara 2 bin lira ödenmeyecek. Herkes hissesi kadar bayram ikramiyesi ödemesi alacak.

Dul ve yetim aylığı kaç para oldu?

En düşük emekli maaşı artışı ve bayram ikramiyesi artışından dul ve yetimler de yararlanacak. Söz konusu zamlar vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.

Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.

Dul ve yetimlere ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek?

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük aylık tutarı: 4.125 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 5.625 TL

*Mevcut ikramiye: 825 TL

*Yeni ikramiye: 1.500 TL

.