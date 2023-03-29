Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi! Kabine'de değişiklik sinyali de verdi

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim müjdesi verdi. Millet İttifakını da eleştiren Erdoğan, "3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak." dedi ve seçim sonrası Kabine'de yeni isimlere görev vereceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğal gazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Buna göre elektrikte yüzde 15 doğal gazda da yüzde 20 indirim uygulanacak. Millet İttifakı'nı da eleştiren Erdoğan, "Sana Söz Baharlar Gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kinle bakan başkentlere bahar getirebilir. " dedi. Erdoğan Kabine'de değişiklik sinyali de verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Elektrik ve doğal gazda indirim

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayında yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Emekli maaşlarının alt sınırını 7500 liraya yükselten düzenlemeden emekli oldukları için aylıkları düşük kalan 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağladık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık.

"Bir hadsizlik varsa cevabımızı vereceğiz"

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hayallerin hayata geçirilmesi kararı ile milletimizden destek istiyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek Türkiye aralıksız sürdüğü demokrasi yolcuğunu devam ettirecek.

Bir hadsizlik varsa cevabımızı vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasını bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Asaletimizi koruyacağız ahlakın rehberliğinden sapmayacağız. Muhataplarımızın kendi çukurlarına bize çekmesine karşı çıkacağız.

"Bu durumdan rahatsızız"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının bakanlıkların 'ne vereyim abime ya da seç beğen al mantığı' ile işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Ülkemize verdiği zararın bedelini misli ile ödettiğimiz terör örgütlerinin peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Terör örgütlerinin meşru aktör gibi sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz.

Milletim gerçekleri görüyor, biliyor 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. Türkiye'den kaçan teröristler Fransa'da şurada burada neleri söylüyor. Ana muhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor arkadaşları nasıl tanımlıyor. Seçime kadar milletimize teker teker bunları anlatacağız başka çare yok anlatalım ki vatandaşımız bazı gerçeklerin farkına varsın.

Onlarla acaba gizli kapılar arkasında neleri vaat etti nelerin pazarlığını yaptı. Biz geçmişte ülkemizin 40 yıllık yarası terör meselesini çözmek için her şeyi yaptık. Terörle mücadeleyi en güçlü şekilde veren bizim iktidarımızdır. Onları mezara biz gömdük mağaralarda onlara karşı gereğini yaptık. Ana muhalefetin başı Demirbaş'ı suçu yok çıkacağız diyor.

"Sana Söz Baharlar Gelecek diyenler bu zihniyetle ancak.."

14 Mayıs büyük önem arz ediyor. Sana Söz Baharlar Gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kinle bakan başkentlere bahar getirebilir. Milletimizin önceki seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz.

Sadece ezberleri bozmakla kalmadık Türk siyasetine yeni soluk yepyeni bakış açısı kazandırdık. Rakiplerimizi de değiştirdik. Kimse ülkede sessiz çoğunluğu görmezden gelemiyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin önünde ufuk açtık. Adı sürekli krizle darbelerle gündeme gelen ülkemizi parlayan yıldız haline getirdik. Tüm mazlum ve mağdurlarında umudu olan onurlu Türkiye inşa ettik. Bugüne kendimize yarışarak geldiysek kendimize yeni eşik belirliyoruz. Bu Türkiye Yüzyılı eşiğidir.

"Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz"

2014 yılında cumhurbaşkanlığı için yola çıktığımızda bunun veda değil yeni başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Tazelenen kadromuz içinde hep aynı tespitte bulunduk. Veda değil yeni başlangıç yapıyoruz dedik yeni seçimin arifesinde 27. dönem meclisinde son grup toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bugün de aynı şeyi söylüyoruz.

AK Parti sıralarında hizmet eden her arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgesinde fedakarca milletimizin gönül yaralarını saran milletvekilimize teşekkür ediyorum. Rabbime sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamd ediyorum. YSK'nın takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak. Bu bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımızda farklı görevlerde mücadeleye devam edeceğiz.

Yolunu kaybetmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var. Yeniden bu sıralara geri dönen arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız Kabine'de verdikleri hizmetleri Meclis'te sürdürecekler. Seçimi kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. Bu seçimleri daha büyük mücadelelerin başlangıç noktası haline getireceğiz. Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra Türkiye için hemen şimdi diyerek yeni dönem başlıyoruz. Bu dönem şahlanış dönemidir. Zafer sarhoşlarına, FETÖcü alçaklara tuzakları ve oyunları ile kutlu yürüyüşü durduracağını sananlara yanıldıklarını göstereceğiz