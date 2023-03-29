Ramazan ayının 15. günü ne olacak gök yüzünden ses çıkacak hadisi var mı?

Ramazan ayı başladı müslümanlar bu mübarek ayı ibadetle geçirmeye dikkat ediyor. Rahmet ayı olan Ramazan ayının 15. gününe doğru yaklaşırken birçok vatandaş Ramazan ayının 15. gecesi ne olacak, gökyüzünden şiddetli ses mi çıkacak sorusuna yanıt arıyor.

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Allah'ın ayı gecesi ayrı gündüzü ayrı mağfiret dolu Ramazan ayı başladı. Bu ayda ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaş Ramazan'ın 15. günü ne olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Son günlerde bir ayet üzerinden ortaya atılan bir iddia hem kafaları karıştırdı hem de okuyanları korkuttu. Ramazan ayının 15. gecesi kuşluk vakti yani sabaha karşı gökyüzünden çok büyük ses çıkacağı ve bu sesten korunmak için insanların köşe bucak kaçacağı yazıyor. Peki gerçekten böyle bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet Hoca'da geçtiğimiz günlerde bir sohbetinde bu olay hakkında konuştu.

Ramazan ayının 15. gecesi ne sesi duyulacak?

Ramazan'ın 15'inci Cuma günü gökten bir ses duyulacağı hadisi tekrardan gündeme geldi. Hadisin doğruluğu henüz bilinmiyor. İslam alemleri görüş birliğine vararak hadisi yalanlamıştır. Fakat hadiste konu hakkında şu detaylar bulunuyor.

Nuaym bin Hammad'a dayandırılan rivayette "Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar.

O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir.*

Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan'ın 15'inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin: "Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs"

Ramazan ayının 15. günü ne zaman?

Ramazanın 15'i 6 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde 'Bu Ramazan'ın 15'inde gökten bir sayha işitileceğine dâir söylentilerin hadîslerde yeri var mıdır?' sorusuna cevap verdi.

Cübbeli Ahmet'ten 'gökyüzünden ses gelecekmiş' söylentilerine cevap

Ahmet Hoca, söz konusu hadisin henüz gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Son dönemde gündeme gelen söylentilerin hepsi 7 ayda olacak. Huruc-ül melhame, Huruc-ül deccal, yani bunların hepsi 7 ayda olacak. Dikkat edelim. Ben sabahlara kadar kitap bakıyorum. 'Yok rüya gördüm. Köpekler birbirine dalmış da ABD ile Çin birbirine dalacakmış da' kardeşim sen rüya görüyorsun. Biz de kitap deviriyoruz. Bir Hadis buluyorum. 7 ayrı şerhine iniyorum. Bu Ramazan'da ses gelecekmiş. Ne zaman Mehdi gelecek? Hz. Mehdi gelse, 33 sene sonra İsa Aleyhiselam nail olacak. Hz. Mehdi'nin İsa Aleyhiselam olmadan 33 sene faliyeti ve hizmeti var. Sonra İsa Aleyhiselam gelse Hz. Mehdi ile birleşiyor. 7 sene sonra Hz. Mehdi vefat edecek. Hadis kaynaklarının çoğunda bu çıkıyor. Nerede 80 sancak gavurlar, nerede hepsinin altında 12 bin? Bunlar nerede şimdi? Mesele Hz Mehdi, Kudüs'te imam olacak. İmam olduğunda Araplar çok az kalacak. Şimdi bakıyorsunuz, 200 milyondan fazla Arap var." dedi.