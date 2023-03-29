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Ayşe Aslan kaç yaşında Batuhan Karacakaya darp olayında işin aslı başka çıktı!

Ayşe Aslan kaç yaşında Batuhan Karacakaya darp olayında işin aslı başka çıktı!

Survivor 2022'de üçüncü olan oyuncu Batuhan Karacakaya'nın adı darp olaylarına karıştı. Eski sevgilisi Ayşe Aslan'ı darp ettiği için hakkında suçlamalar olan Batuhan Karacakaya iddiaları yanıtladı. Ardından Ayşe Aslan'da iddiaları yalanlayarak kafaları karıştırdı.

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Bir dönem Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya ile dolu dizgin aşk yaşayan Ayşe Aslan, Batuhan Karacakaya'dan darp gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın ardından üçüncü olan Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslan, Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Aslan, yaptığı paylaşımda "Yaşadıgım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya dan şikayetci oldum,darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum.Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır.Mental olarak okadar yoruldum ki Ben hayatıma devam etmeye calisiyorum bu süreçte destek olan tüm arkadaslarıma ve avukatima teşekkürler" ifadelerini kullandı. Peki ama Ayşe Aslan kimdir?

Ayşe Aslan kimdir? 

Ayşe Aslan 4 Haziran tarihinde dünyaya gelmiştir. Burcu İkizler'dir. Sosyal medyada Survivor 2022 All Star üçüncüsü Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamasıyla gündemde olan Ayşe Aslan eğitimini Gastronomi alanında tamamlamıştır. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi sevmektedir. Sanata meraklıdır. Fotoğraf ve resim sanatına ilgisi vardır. Hayvansever kişiliği ile dikkat çeken Aslan kedileri sevmektedir. Bir kedisi vardır. İsmi Monşer’dir. Tam bir spor tutkunu olan Ayşe Aslan düzenli olarak spor yapmaktadır. 2021 yılında yaşadığı bir taciz olayını Twitter sayfasından paylaşan aslan o dönem gündem olmuştur ve yoğun destek görmüştür. Instagram’da ayseaslanppy ismiyle paylaşımlarına devam eden Ayşe Aslan’ın bu mecrada 28K takipçisi bulunmaktadır. Twitter'da dollitahazee ismiyle paylaşımlarına devam eden Ayşe Aslan'ın bu mecrada ise 1958 takipçisi bulunmaktadır. 

Batuhan Karacakaya'dan iddialara yanıt!

Batuhan Karacakaya kendisinin şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak şu sözleri belirtti: Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapsına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim. Bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım. Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayları asla paylaşmak istemezdim. Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdakini insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereği yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım.

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