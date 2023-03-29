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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Temmuz'da asgari ücrete zam var

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Temmuz'da asgari ücrete zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete zam açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz'da asgari ücrete zam var' dedi.

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Asgari ücrete ara zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık." dedi. 

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.

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