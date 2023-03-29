Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Merkezi'ne gelerek Mustafa Destici ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası açıklamalar yapan BBP lideri Destici, görüşmede 3 gündem maddesini konuştuklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağını ifade eden Destici, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49-50 civarında, anket daha bir saat önce geldi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için saat 14:00 sıralarında BBP Genel Merkezi'ne geldi.

Destici, Erdoğan'ı BBP Genel Merkezi binasının önünde karşıladı. İki lider basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra görüşme için parti binasına geçiş yaptı.

"Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi"

İki liderin görüşmesi bir buçuk saate yakın sürdü. Destici görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Destici'nin açıklamaları şöyle...

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partileri ziyaret ediyor. Kendilerine ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuşup, kendi faaliyetlerimizi, çalışmaları ve sahada gördüklerimizi paylaştık. Kendisi de kendi izlenimlerini bizimle paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, giyecek, sağlık konularında eksiklik yok. Bütün kurumlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar.

"İkinci gündem maddemiz..."

İkinci gündem maddemiz, seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, taşeronların sesi olduk; şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getirenlerin talepleri var.

"Sahadan gelen çalışmalar gösteriyor"

Üçüncü gündem maddemiz seçim. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarını paylaştık. Tabii şunu ifade etmek istiyorum; bize sahadan gelen çalışmalar şunu gösteriyor. Cumhur İttifakımız seçimlerin cumhurbaşkanı ayağını ilk turda kazanacak, milletvekili çoğunluğunu da Mecliste sağlayacaktır"

"Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49-50 civarında, anket daha bir saat önce geldi"

"Biz 4 parti ortak tek liste ile seçime girdik, şu anda Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49-50 civarında. Anket daha bir saat önce geldi. Şu andaki çalışma dört siyasi partimiz de kendi listelerini hazırladılar. Biz BBP partisi olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde yaptık, bütün hazırlığımızı buna göre yaptım.

Tüm ortak liste girerse tabii buna büyük imkan sağlayacaktır. Bununla ilgili bir somutlanmış sonuç yok. Bu çalışmalar olmadığı anlamına gelmiyor. Her partinin kendi departmanları buna yönelik çalışmalar yürütüyor. Bizim önceliğimiz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önemsiyoruz. Bizim Cumhur İttifakı'mızın ana gayesi de budur.

Ülkücülere seslendi: Bizim kapımız milletimizin her bir ferdine açıktır

Ülkücülere de seslenen Destici, "Özellikle savunma sanayii, TOGG, terörle mücadele konusunda önemli bir sonuç alındı. Karşı ittifakın HDP ile PKK'nın siyasi ortağı ile birlikte kazanacağı bir seçimin Türkiye'yi kaosa götüreceği endişesini yaşıyoruz. HDP artık fiili olarak masada yer almıştır. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştır. HDP ortaklığı ile kazanılmış bir seçimde kazanımlarımız yok edilecek, Suriye'den geri çekilecek, kayyum atanan belediyelere tekrar başkan atayacaklarını söylemekteler. Hal böyleyken biz normal bir seçim gibi davranamayız. Ülkücü arkadaşlarımıza sesleniyorum. Öfkeleriniz, kırgınlıklarınız olabilir. Bir tarafa devletin varlığını, Türk milletinin istikbalini koyacaksınız, bir tarafa küskünlüklerini koyacak, buna karar vereceksiniz. Zaman kırgınlıklarınız üzerinden milletin istiklalini, istikbalini tehlikeye atma zamanı değildir. Ben hiçbir Türk milliyetçisi ya da ülkücü düşünemiyorum ki HDP ile işbirliği yapan ya da onun desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemez, evet demez. Bizim kapımız milletimizin her bir ferdine açıktır" şeklinde konuştu.

Dün Erbakan'ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve adayları ile gireceklerini belirterek "Cumhur İttifakı'na katılmakla, 6'lı bir kaosa ülkemizi milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık." ifadelerini kullanmıştı.