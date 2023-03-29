BIST 4.764
DOLAR 19,13
EURO 20,73
ALTIN 1.206,46

Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde

|
Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde

ADANA'da ormanlık alan geçen yıl çıkan yangında küle döndü. Bin 650 hektar alan tekrar yeşermeye başlarken köylüler için yeni bir kazanç kapısı aralandı. Dağ bayır demeden onu arıyorlar çünkü altın değerinde.

Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde

Kozan ilçesinde önceki yıl çıkan orman yangınında bin 650 hektar alanın küle döndüğü 4 mahallenin etkilendiği orman yangınının izleri silindi.

111
Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde

Yanan ormanlık alan bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları ile yeşillenirken, afet bölgesi ilan edilen alanda kuzugöbeği mantarı da çıktı.

211
Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde

Kuzugöbeği mantarı son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülüyordu. 

311
Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde

Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.

411