Yanan ormanlık alanda fışkırdı köylüler her yerde onu arıyor çünkü altın değerinde
ADANA'da ormanlık alan geçen yıl çıkan yangında küle döndü. Bin 650 hektar alan tekrar yeşermeye başlarken köylüler için yeni bir kazanç kapısı aralandı. Dağ bayır demeden onu arıyorlar çünkü altın değerinde.
Kozan ilçesinde önceki yıl çıkan orman yangınında bin 650 hektar alanın küle döndüğü 4 mahallenin etkilendiği orman yangınının izleri silindi.
Yanan ormanlık alan bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları ile yeşillenirken, afet bölgesi ilan edilen alanda kuzugöbeği mantarı da çıktı.
Kuzugöbeği mantarı son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülüyordu.
Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.