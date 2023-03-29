Yavuz Ağıralioğlu'ndan son dakika açıklama! Bakın İYİ Parti'den neden istifa etmiş

İYİ Parti'yi ve Altılı Masa'yı bombalayarak istifa eden İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, neden istifa ettiğini açıkladı. "Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu" diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim" dedi.

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Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili çok ağır eleştiri ve suçlamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam saatlerinde İYİ Parti'den istifa etti. Yavuz Ağıralioğlu, istifasının nedenlerini yine oldukça ağır eleştirilere yer verdiği basın toplantısıyla anlatıyor... İşte Ağıralioğlu'nun açıklamaları...

- Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim.

- Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa...

- Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim.

- Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim.

Görev değişikliklerini basından öğrendim

- İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İyi Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim.

- Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde, kendimi çok değersiz hissettim.

İYİ Parti ihanete uğramışların partisidir

- Genel Başkandan pazartesi günü randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Nihayetinde yol beraberliğimiz oldu. Görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililere yük olmadığımı düşünüyorum. Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Elimden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım.

- İyi Parti hakarete uğramış, ithama uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne tarz ithamlarla karşılaşılırı genel başkanımdan neferlerine kadar hissetmiş insanların partisidir. Bütün partimiz iftiranın her türlüsü ile karşılaştı.

Heveslerini kursaklarında bırakmak...

- Mücadeleyi kirletmemek en zor şeydir. Kazanacağımız yerde mücadelenin mayasına halel getirmemek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin devlet başkanlığı makamına, PKK'nın, Kandil'in, FETÖ'cülerin, devlet düşmanlarının bir hevesle dahil olma arzusu taşımasını anlaşılabilir buluyorum ama burada bizim yapmak zorunda olduğumuz şey, heveslerinizi kursağınızda kıracağız iradesini temsil etmemiz gerekir.

- Biz, sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacak tarafız. Mücadele edeceğiz ama devlet millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz. Siyasi rekabet edeceğiz ama çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Çocuklarımızın katillerini sevenlerden bir şey ummayacağız.

Doğruları söylemeye devam edeceğim

- Benim için zorunlu bir erdem alanı olan istifa mekanizmasını bu şekilde takdim etmek zorundayım. Partimdeki arkadaşlarım, beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Seçim sathında görülüyor ki siyasi değerlendirmelerim olacaktır. Her değerlendirmem parti içinde parti yetkililerine yük olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle, hangi kırmızı çizgiler ihlal ediliyorsa onları söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim.

Bunu söyleyen namussuzdur, alçaktır

- İhtimam gösterilmesini istediğim bir husus var; itirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. 'Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor' diyorlar. Benim babam, dedem bu topraklara kalbiyle bağlı.

- Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Yavuz Ağrıalioğlu Kürt'e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm boyunca bu hatta duracağım.

- Bu hassasiyetimle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu hassasiyetlerim beni nereye götürürse, bana ne söyletirse söyletsin ne milletime ne menfaatlerine sırtımı dönmeyeceğim. Nerede durursam, nerede olursam hakkı haykıracağım. Nerede olursam kendi yanlışımdır diye bir yanlışı savunurken millete görünmeyeceğim.

Söylediklerimi saygısızlık saymasınlar

- Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkının olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir. Alın terlerimiz birbirine karıştı. Kıymetli hayaller kurduk, emekler verdik. Omuz omuza olduğum ve her birini çok sevdiğim İyi Parti ailesine, gösterdikleri sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Onların hayallerine sadakat göstermek Türk milletine borcumuzdur. Ama siyaset sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey, sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızıdır. Saygısızlık saymasınlar.