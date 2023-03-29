Kuruluş Osman yeni bölüm neden bugün yok ATV 29 Mart yayın akışı

ATV'nin 4. sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümünü bekleyen seyirci şok olacak. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin 120. bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Seyirciyi üzen bir gelişme yaşandı Kuruluş Osman yeni bölüm ATV'de bu akşam yayınlamayacak. Yeni bölüm 5 Nisan'da ekrana gelecek.

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ATV ekranlarının tarih ve kahramanlık kokan dizisi Kuruluş Osman çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Şanlı Osman Devlet'nin kuruluşunu ve Osman Bey'in hayatını anlatan dizinin yeni bölümleri beklenirken seyirciyi üzecek bir gelişme yaşandı. 29 Mart ATV yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman dizisinin 120. yeni bölümü yayınlanması gerekiyordu. Fakat yapılan son değişiklik ile Kuruluş Osman yeni bölüm akıştan kaldırıldı. Seyirci bu akşam yine aynı saatte Kuruluş Osman!ı izleyecek ama yeni bölümünü değil, geçmiş bölümleden oluşan özel bölümü.

Kanaldan ve yapımcılardan bu konu hakkında henüz bir açıklama yok fakat Kuruluş Osman yeni bölümün gelecek hafta yani 5 Nisan Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölümle biten dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını almak için savaşacak. Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirecek Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgulayacak ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını bir kez daha dile getirecek.

Nayman'ın şaşırtıcı teklifi!

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

Diziye hareket getiren karakterlerden biri olan Öktem Bey tarihte kimdir, gerçekte kim oynuyor birlikte bakalım...

Kuruluş Osman dizisinde Öktem Bey, Alçiçek Hatun'un babasıdır. Ökten Bey'i başarılı oyuncu Kaan Yalçın oynuyor.

Kaan Yalçın kimdir?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırmaktadır.

120. Bölümde neler olacak?

Bengi Hatun'un sitemi

Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

Nayman, İsmihan Sultan'a hesap soruyor

Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

Bala ve Malhun Hatunlar, Nayman'ın planına engel olabilecek mi?

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

Nayman'ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey'in üzerinde

Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.