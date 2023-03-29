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Eskişehir'de isyan ettiren olay! Tramvay yolundan giden araç genç kızı ezdi

Eskişehir'de isyan ettiren olay! Tramvay yolundan giden araç genç kızı ezdi

ESKİŞEHİR'de tramvay yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün sabah saat 08.00 sularında, 71 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Kullandığı 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç ile tramvay yolunda seyir halinde olan Berkay E., yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yürük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kader Yürük, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Teknikleri Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kader Yürük, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tramvay yolundan seyir halindeyken yaya geçidinden geçmekte olan genç kıza çarparak ölümüne neden olan ticari araç sürücüsü Berkay E. ise gözaltına alındı.

Durakta bekleyen diğer öğrenciler araca saldırdı

Meydana gelen trafik kazasının ardından durakta bekleyen diğer öğrenciler, olay yerinde duran araca saldırdı. Taşlarla ve tekmelerle aracın camlarını parçaladıkları anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan tramvay seferleri de normale döndü.

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