İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili AYM hamlesi

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına yaptıkları itirazın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesi halinde, seçilme hakkıyla ilgili ihlalden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını açıkladı.

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YSK’nın, anayasaya göre üçüncü kez seçilemeyeceği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına karşı yapılan itirazları bugün karara bağlaması bekleniyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa'da bugüne kadar İyi Parti ve DEVA Partisi, Erdoğan’ın adaylığına karşı itirazda bulunurken, CHP ve diğer partilerden herhangi bir itiraz gelmedi.

Partisi adına YSK’ya itiraz başvurusunu yapan İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz, itiraz süreci ile ilgili T24’ün sorularını yanıtladı.

1982 Anayasası'ndan bugüne kadar 19 anayasa değişikliği yapıldığını dile getiren Poyraz, "Toplam 196 maddeye tekabül ediyor anayasada. Sadece AK Parti iktidarında 12 anayasa değişiklik paketi yapılmış. Bunlardan bir tanesi de 2007'de yapılan anayasa değişikliği. 2007’de çok net bir şekilde oraya bir madde geliyor. Diyor ki bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Tartışacak hiçbir şey yok" dedi.

"İtirazımız reddedilirse AYM’ye gideceğiz"

Poyraz, YSK’nın kararının ardından nasıl bir süreç işleyeceğine yönelik soruya ise, "YSK, itirazımızı geçerli görürse Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığını listeden çıkaracak. İtirazımızı reddederse Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girecek.

YSK kararları kesindir ama bununla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne seçilme hakkıyla ilgili ihlalden dolayı başvuru yapacağız. Ama bunun seçimlere denk gelmesi yani sonuçlanması çok mümkün gözükmüyor. Ama biz buna ilişkin tüm yollara başvuracağız" karşılığını verdi.