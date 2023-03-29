AK Parti'den istifa eden eski Belediye Başkanı Rasim Arı İYİ Parti'ye katıldı

AK Parti'den istifa eden Nevşehir eski Belediye Başkanı Rasim Arı, İYİ Parti'ye katıldı. Meral Akşener tarafında rozeti takılan Rasim Arı Arı, "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır.'' dedi.

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Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçtiğimiz sene, AK Parti'den de ocak ayında istifa eden Rasim Arı, seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti saflarına geçti. Arı'ya rozetini parti grubunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bizzat taktı. Rozetini taktıktan sonra parti grubuna hitap eden Rasim Arı şunla söyledi:

"En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz."