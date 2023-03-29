Emeklinin cebi nisanda bayram edecek emekli maaş ödeme günleri belli oldu

Nisan ayında 3 maaşı birden cebe atacak olacak emeklileri bayram heyecanı şimdiden sardı. EYT'liler de dahil olmak üzere milyonlarca emekli hem 2 bin lira ikramiye hem de emekli maaşlarını alacak. Bayram öncesi ödenecek olan nisan ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek belli oldu. İşte tahsis numarasına emekli maaş alma günleri

Abone ol

Emekli maaşlarına 2 bin liralık zam gelmesi, EYT başvurularının devam etmesi ve bayram ikramiyelerinin belli olması ile milyonlarca emekli tahsis numarasına göre sorgulama nasıl olur araştırması yapıyor. İşte tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaş ödeme günleri.

2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Yani hem EYT ile emekli olanların ilk maaşı ve hem de diğer emeklilerin maaşı bayram öncesinde tahsis numarasına göre ödenecek. Bağkur SSK ve emekli sandığı emeklileri son tahsis numarasına göre maaşlarını farklı günlerde alacaklar.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Zamlı emekli maaşları tarihleri

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına gelecek olan artışa ilişkin Meclis süreci devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarının 7.500 lira olarak Nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını duyurdu. Bilgin, bu zamdan 8,8 milyon emeklinin yararlanacağını da belirtti.

Açıklamada "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağ-kur emeklisi ödeme günleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.