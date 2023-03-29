Emekli promosyon kampayasında son 2 gün! Bu fırsat kaçmaz, başvuru yap: Nisan ayında 17.000 TL hesapta!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yürürlüğe girmesinin ardından bankalarda başlayan emekl promosyon yarışı, emekli aylıklarına yapılan zamın ardından iyice kızışmış durumda. Milyonlarca emekli için 'emekli promosyon' kampanyaları hazırlayan bankalar peş peşe açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. İş Bankası'nın açıkladığı emekli promosyon kampayasının süresinin dolmasına 2 gün kala Nisan ayında 17.000 TL'lik ödeme alma fırsatı doğdu. İşte emekli promosyon kampayasının detayları...

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Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın rüyalarını süsleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından EYT mağdurları muradına ermiş oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından bankalar kendi aralarında 'emekli promosyonu' yarışına girdi. Peş peşe açıklanan emekli promosyon tutarları emeklinin iştahını kabartırken seçim öncesi en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükselmesi bankalar arasındaki 'emekli promosyonu' rekabetini de kızıştırdı.

Yeni müşretiler kazanmak isteyen bankalar 'emekli promosyonu' tutarlarını sık sık güncellerken Türkiye İş Bankası'nın başlattığı kampanyanın süresinin dolmasına 2 gün kaldı. Nisan ayı zamlı emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi ve 7.500 TL değerindeki banka emekli promosyon ödemesi ile NİSAN ayında toplamda 17.000 TL ödeme alabilirsiniz, nasıl mı? İşte İş Bankası'nın uygulamış olduğu 2023 emekli promosyon kampanyası detayları ve emekliye nisan ayında yapılacak olan ödeme tutarları....

2023 İş Bankası emekli promosyonu kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen emekli maaşı zammı ardından birçok banka mevcut tutarlarında güncellemeye gitti. Yapmış olduğu kampanyalarla müşteri odaklı çalışan banka yeni promosyon tutarları ile emekli vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. İş Bankası 1 Kasım 2022 tarihi ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası ile ilgili ayrıntıları aktardı. Öte yandan kampanyaya başvuru yapmak için 2 gün süreniz kaldı.

Toplama 17 bin TL ödeme yapılacak

Emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere 7 bin 500 TL’ye varan promosyon ödemesi verileceğini açıkladı. Promosyona başvurusu yapan emekliler Nisan ayında alacakları maaşa ek olarak 7 bin 500 TL promosyon ödemesi ve 2 bin TL’de bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda emekli vatandaşlar toplamda 17 bin TL ödeme yapılacak.

İş Bankası 2023 emekli promosyon tutarları ne kadar?

Emekli vatandaşların gündeminde yer alan promosyon ödemeleri ile ilgili

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayı sonuna kadar ödenecek promosyon tutarları ise şu şekilde:

*Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emekli vatandaşlara 4.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

*Emekli maaşı 3.500 TL ila 7.500 TL arasında olan emekli vatandaşlara 5.250 TL promosyon ödemesi verilecek.

*Emekli maaşı 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olan emekli vatandaşlara 6.750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

*Emekli maaşı 10.000 TL ve üstü olan emekli vatandaşlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi verilecek.

İş Bankası promosyon başvuru işlemleri

İş Bankası şubeleri ya da online işlemler üzerinden emekli maaşını İş Bankası tarafından 3 yıl boyunca alacağına dair taahhüt veren emekli vatandaşlar söz konusu kampanyadan yararlanabilecekler. Promosyona başvurusuna ek olarak 2.000 TL bayram ikramiyesi alacak olan emekli vatandaşlar maaş ve promosyon ile birlikte 17.000 TL’den başlayan ödeme alacak.