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ABD Başkanı Biden İsrail'in içişlerine de karıştı İsrail Başbakanı Netenyahu sert çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Biden İsrail'in içişlerine de karıştı İsrail Başbakanı Netenyahu sert çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde yargının yetkilerini kısıtlayan reformu eleştiren ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt olarak, “İsrail, kararlarını en iyi arkadaşları da dahil olmak üzere dış baskılara göre değil, halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir” dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde kitlesel protestolara yol açan yargı reformuna yönelik ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Başbakan Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail'e yönelik bağlılığını takdir ediyorum. İsrail ve ABD arasındaki ittifak sarsılmaz ve aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelir” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “Benim yönetiminim geniş bir mutabakatla elde etmeye çalıştığımız, hükümetin üç erki arasındaki uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlıdır. İsrail, kararlarını en iyi arkadaşları da dahil olmak üzere dış baskılara göre değil, halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Biden’ın sözleri

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Netanyahu'nun yasalaşmadan önce yargı reformundan vazgeçmesini umduğunu söyleyerek, "Bu yolda devam edemezler” demişti. Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim ve bunu doğru anlamalarından endişe ediyorum. "Umarım Başbakan gerçek bir uzlaşmaya varabilecek şekilde hareket eder” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıt vermişti.

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