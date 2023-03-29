BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden, gıdaya, mutfak malzemesinden temizlik ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit indirimli ürünler raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine fırsatlar sunan BİM'de bu hafta en dikkat çeken ürün ise katlanabilir elektrikli bisiklet oldu. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası...

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Zincir market BİM her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürün kataloğu ile hem dikkat çekmeye hem de müşterilerine birçok üründe indirim avantajı sağlamaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çekerken internette "BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?" sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin fiyat listesini sizler için derledik...

BİM katalog her hafta yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel kataloğu içerisinde bu salı; Superfresh Çıtır Çubuk Patates 1 kg (44,50 TL), Gündoğdu Tereyağı 700 g (125 TL), Makarna ve Cheddar Peynir Dolgulu Kroket (39,75 TL) fiyatlarıyla yer alırken, BİM'de bu hafta cuma; Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (13.999 TL), Dönen Başlıkl, Taşıt Yıkama Fırçası (399 TL), Çok Amaçlı Su Püskürtücü Aparat (69 TL), Motosiklet - Bisiklet Telefon Tutucağı (199 TL), Oto Halı Paspas Seti (109 TL) fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. İşte, BİM aktüel 28-31 Mart 2023 kataloğu tamamı...

BİM 28 Mart aktüel ürünler listesi ve fiyatları

*Simbat kavrulmuş Siirt fıstığı 89,50 TL

*Keyifçe kavrulmuş badem içi 29,50 TL

*Eti Kuru meyveli ve fındıklı müsli 27,50 TL

*Sinangil Çeşidim fıstıklı soğuk kadayıf 69,75 TL

*Algida maraş usulü sade dondurma 54,50 TL

*Milka çikolatalı fındıklı kek 89,75 TL

*Toblerone çikolatalı kek 89,75 TL

31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

*LG 50 İnç UHD Smart TV 10.999 TL

*Dijitsu 58 İnç UHD Anroid LED TV 6.899 TL

*Fakir elektrikli süpürge 1.899 TL

*Koltuk örtüsü jakarlı 79,50 TL

*Letoon kamuflaj desen spor ayakkabı 249 TL

*Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL

*Motosiklet-bisiklet telefon tutacağı 199 TL

*Halı bagaj çantası 59,50 TL

*Bardaklıktan telefon tutacağı 89 TL

*Çok amaçlı su püskürtücü aparat 69 TL

*Sensörlü aydınlatma 99 TL

*Hasır dekoratif sepet 99 TL

*4 bölmeli sera dolabı 399 TL

*Metal bitki destek çubuğu 75 TL

*Rüzgar zili 69 TL

*2'li metal saksı 59 TL

*Karnıyarık tenceresi 219 TL

*Kulplu fırın tepsisi 199 TL

*Paşabahçe 6'lı kase 79 TL

*Paşabahçe 6'lı çay bardağı 49 TL

*Paşabahçe 6'lı pasta tabağı 99 TL