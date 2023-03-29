Ramazan ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler ve zikirler hangisi

Affı bol Ramazan ayının artık yavaş yavaş ortalarına gelirken birçok müslüman ibadetini kusursuz yapmak için Ramazan ayının 15. günü ne zama sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılında Ramazanın 15'i 6 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Peki hangi ibadetler yapılmalı, zikirleri ve esmaları.

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Bu sene mübarek Ramazan ayı 29 gün sürecek. 6 günü nasıl olduğunu anlamadan geçti bile. Affı, bereketi bol mübarek Ramazan ayının 15. günü ne zaman soruları da merak ediliyor. Bu sene Diyanet imsakiyesi takvimine göre Ramazanın 15'i 6 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Peki 15. günde hangi dualar okunmalı, hangi ibadetler yapılmalı? Hz. Muhammed Ramazan ayının 15. gününde neler yapardı?

Ramazan'ın 15. gecesinde yapılacak ibadetler neler?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki;

" Bir kimse , bu gece bir Fatiha suresi ve on ihlas suresi ile altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala, o kimseyi cehennemden uzak ettiği gibi, ona Tevrat'ı, İncil'i ve Hazreti İbrahim'e inen sahifeleri okumuş kadar sevap verir. Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda 100 kere de hac etmiş sevabı verir"

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki;

"Kıyamet günü olduğunda, Ben mizanın yanında bulunuyorken, ümmetimden bir gence, melekler yüzüne ve arkasına vura vura getirirler. O'da Bana sarılarak:

- " Ya Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Sana sığındım, medet senden! der. Bunun üzerine Ben;



- " Ey Rabbimin melekleri, Bunun günahı nedir? derim.

Onlar;

- "Ramazan ayına ulaştı da onda tövbe etmeyip Allah'a isyan etti. Allah da onun aniden ruhunu aldı" derler.

O zaman Ben;

-"Ne kötü gençmişsin! Sen ne fana gençmişsin" derim. Böylece ne o Beni bırakır, ne de melekler onu bırakırlar. Sonra Ben ona şefaat edip, Allahü Teala'dan yardım istemek üzere;

-"İlahi! Ümmetimden bu genci kurtar" derim.

Allahü Teala'da;

-" Onun hasmı Ramazan ayıdır"buyurur. Ben de;

- " Ramazan ayıyla davalı olanlardan uzağım, Ramazanın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir?" derim.

İşte o anda Allahü Teala;

-"Senin uzak olduğun kimseden Ben de uzağım" buyurur.

Böylece kendisi cehenneme götürülür"