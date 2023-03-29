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Depremde 2 çocuğuyla eşini kaybeden kadın hastanede öğrendi: Allah'ın mucizesi

Depremde 2 çocuğuyla eşini kaybeden kadın hastanede öğrendi: Allah'ın mucizesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde Rübeyda Keçeci, eşi ve iki çocuğunu kaybetti. Küçük oğluyla 5 gün sonra enkazdan kurtulan kadın, safra kesesindeki taş için ultrason çekilince hamile olduğunu öğrendi. Genç kadın, "Allah iki evladımı aldı bir evlat verdi" dedi.

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 29 yaşındaki Rübeyda Keçeci ve 5 yaşındaki oğlu Aras Bulut Keçeci, Onikişubat ilçesindeki Şeyh Şamil Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, Keçeci'nin eşi 38 yaşındaki Hacı Haydar, oğlu 9 yaşındaki Alp Tunahan ve kızı 8 yaşındaki Hira Nur'un cansız bedenine ulaştı.

Tedavisi için Nevşehir'deki Ürgüp Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının, safra kesesindeki taşın durumuyla ilgili yapılan ultrason sırasında hamile olduğu tespit edildi.

Eşinin cenazesi 5 gün göğsünün üzerinde durdu

Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan Rübeyda Keçeci, yaşadıklarını anlattı. İlk depremde 8 katlı apartmanlarının yıkıldığını, eşinin kendilerini korumak amacıyla siper olduğunu, kolonların altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Keçeci, eşinin cenazesinin 5 gün göğsünün üzerinde kaldığını söyledi.

"Allah'ın mucizesi"

Depremin 5'inci günü enkazdan oğlu Aras Bulut ile kurtarıldığını anlatan Keçeci, şunları söyledi:

Kurtarılmayı bekledik, ümitsizliğe kapılmadım. Ekiplerin dışarıdan seslerini duyuyordum ama sesimi duyuramıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve enkazdan çıkarttılar. Önce oğlumu sonra beni çıkarttılar. Allah'ın bir mucizesi olarak kurtulduk, bir şekilde hayat devam ediyor. Depremden sonra hamile olduğumu öğrendim, 3 aylık hamileyim. Allah'ın bir mucizesi, iki çocuğumu aldı ve bana teselli için bir mucize gönderdi. Bir yandan burukluk yaşadım, çünkü doğacak çocuğumuz baba şefkati görmeyecek, babayı bilmeyecek. Bir yandan da sevinç, bir mucize, Rabbim'in bana bir mucizesi.

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