BIST 4.943
DOLAR 19,15
EURO 20,80
ALTIN 1.210,19
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Bakan Vedat Bilgin'den emekli maaşına zam açıklaması

Bakan Vedat Bilgin'den emekli maaşına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak” dedi.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı! Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı! Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?
Kuruluş Osman neden yok yeni bölüm ATV'de ne zaman akış değişti
Kuruluş Osman neden yok yeni bölüm ATV'de ne zaman akış değişti
Nazmi Arıkan ve şoförünü öldürmüştü! 'Eğitimci' cinayetinde karar çıktı
Nazmi Arıkan ve şoförünü öldürmüştü! 'Eğitimci' cinayetinde karar çıktı
Sosyal medyada gündem olan "temel" atma töreniyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olan "temel" atma töreniyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi
Emeklinin cebi nisanda bayram edecek emekli maaş ödeme günleri belli oldu
Emeklinin cebi nisanda bayram edecek emekli maaş ödeme günleri belli oldu
TOKİ Tuzla konut kura çekimi tamamlandı
TOKİ Tuzla konut kura çekimi tamamlandı
İYİ Parti'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı
Depremde 2 çocuğuyla eşini kaybeden kadın hastanede öğrendi: Allah'ın mucizesi
Depremde 2 çocuğuyla eşini kaybeden kadın hastanede öğrendi: Allah'ın mucizesi
Emekli promosyon kampayasında son 2 gün! Bu fırsat kaçmaz, başvuru yap: Nisan ayında 17.000 TL hesapta!
Emekli promosyon kampayasında son 2 gün! Bu fırsat kaçmaz, başvuru yap: Nisan ayında 17.000 TL hesapta!
Ramazan ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler ve zikirler hangisi
Ramazan ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler ve zikirler hangisi
BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz
AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz