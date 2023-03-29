Bakan Vedat Bilgin'den emekli maaşına zam açıklaması

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu! Şimdi gözler promosyonda artış olacak mı?

Emekli maaş ödeme günleri belli oldu tahsis numarasına kim hangi gün alacak?

Bakanlıktan zamlı emekli maaşı ve ikramiye açıklaması! Ödeme tarihi belli oldu EYT detayı da var

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