Kuruluş Osman neden yok yeni bölüm ATV'de ne zaman akış değişti

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusu merak edildi. 29 Mart ATV yayın akışından kaldırılan dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 5 Nisan çarşamba akşamı yayınlanacak.

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ATV'nin 4. sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümünü bekleyen seyirci şok olacak. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin 120. bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Seyirciyi üzen bir gelişme yaşandı Kuruluş Osman yeni bölüm ATV'de bu akşam yayınlamayacak. Yeni bölüm 5 Nisan'da ekrana gelecek.

29 Mart ATV yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman dizisinin 120. yeni bölümü yayınlanması gerekiyordu. Fakat yapılan son değişiklik ile Kuruluş Osman yeni bölüm akıştan kaldırıldı. Seyirci bu akşam yine aynı saatte Kuruluş Osman!ı izleyecek ama yeni bölümünü değil, geçmiş bölümleden oluşan özel bölümü.

Geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölümle biten dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını almak için savaşacak. Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirecek Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgulayacak ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını bir kez daha dile getirecek.

Alçiçek Hatun kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Dizide Alçiçek Hatun rolünü Miray Akar oynuyor.

Öktem Bey ve Bengi'nin kızıdır. Bengi, Alçiçek'i Selçuklu Sarayı'na gelin vermek istemektedir. Fakat Alçiçek, anne babasının ona direttiği bu durumdan hoşnut değildir. İyi bir savaşçıdır. Ceng etmek oba kızı gibi yaşamak ister. Bu niyetle namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.

Miray Akar kimdir?

Miray Akar 17 Temmuz 2000 Ukrayna doğumlu. Miray Akar'ın annesi Ukraynalı, babası Türk'tür. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.