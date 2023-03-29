BIST 4.943
DOLAR 19,15
EURO 20,80
ALTIN 1.210,19
HABER /  GÜNCEL

Kuruluş Osman neden yok yeni bölüm ATV'de ne zaman akış değişti

Kuruluş Osman neden yok yeni bölüm ATV'de ne zaman akış değişti

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusu merak edildi. 29 Mart ATV yayın akışından kaldırılan dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 5 Nisan çarşamba akşamı yayınlanacak.

Abone ol

ATV'nin 4. sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümünü bekleyen seyirci şok olacak. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin 120. bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Seyirciyi üzen bir gelişme yaşandı Kuruluş Osman yeni bölüm ATV'de bu akşam yayınlamayacak. Yeni bölüm 5 Nisan'da ekrana gelecek.

29 Mart ATV yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman dizisinin 120. yeni bölümü yayınlanması gerekiyordu. Fakat yapılan son değişiklik ile Kuruluş Osman yeni bölüm akıştan kaldırıldı. Seyirci bu akşam yine aynı saatte Kuruluş Osman!ı izleyecek ama yeni bölümünü değil, geçmiş bölümleden oluşan özel bölümü.

Geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölümle biten dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını almak için savaşacak.  Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirecek Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgulayacak ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını bir kez daha dile getirecek.  

Alçiçek Hatun kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Dizide Alçiçek Hatun rolünü Miray Akar oynuyor.

Öktem Bey ve Bengi'nin kızıdır. Bengi, Alçiçek'i Selçuklu Sarayı'na gelin vermek istemektedir. Fakat Alçiçek, anne babasının ona direttiği bu durumdan hoşnut değildir. İyi bir savaşçıdır. Ceng etmek oba kızı gibi yaşamak ister. Bu niyetle namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.

Miray Akar kimdir?

Miray Akar 17 Temmuz 2000 Ukrayna doğumlu. Miray Akar'ın annesi Ukraynalı, babası Türk'tür. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nazmi Arıkan ve şoförünü öldürmüştü! 'Eğitimci' cinayetinde karar çıktı
Nazmi Arıkan ve şoförünü öldürmüştü! 'Eğitimci' cinayetinde karar çıktı
Sosyal medyada gündem olan "temel" atma töreniyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olan "temel" atma töreniyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi
Emeklinin cebi nisanda bayram edecek emekli maaş ödeme günleri belli oldu
Emeklinin cebi nisanda bayram edecek emekli maaş ödeme günleri belli oldu
TOKİ Tuzla konut kura çekimi tamamlandı
TOKİ Tuzla konut kura çekimi tamamlandı
İYİ Parti'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı
Depremde 2 çocuğuyla eşini kaybeden kadın hastanede öğrendi: Allah'ın mucizesi
Depremde 2 çocuğuyla eşini kaybeden kadın hastanede öğrendi: Allah'ın mucizesi
Emekli promosyon kampayasında son 2 gün! Bu fırsat kaçmaz, başvuru yap: Nisan ayında 17.000 TL hesapta!
Emekli promosyon kampayasında son 2 gün! Bu fırsat kaçmaz, başvuru yap: Nisan ayında 17.000 TL hesapta!
Ramazan ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler ve zikirler hangisi
Ramazan ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler ve zikirler hangisi
BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz
AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz
Seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? E devlet girişi
Seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? E devlet girişi
ABD Başkanı Biden İsrail'in içişlerine de karıştı İsrail Başbakanı Netenyahu sert çıktı
ABD Başkanı Biden İsrail'in içişlerine de karıştı İsrail Başbakanı Netenyahu sert çıktı