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Nazmi Arıkan ve şoförünü öldürmüştü! 'Eğitimci' cinayetinde karar çıktı

Nazmi Arıkan ve şoförünü öldürmüştü! 'Eğitimci' cinayetinde karar çıktı

ÇANAKKALE'de eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünü öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ufuk Akçekaya (49), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tanıkları ve sanık avukatlarını dinledi. Sanık Ufuk Akçekaya savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, Akçekaya'yı iş insanı Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i "kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Nazmi Arıkan'ın çocuklarından Kurtuluş Arıkan, duruşma çıkışında gazetecilere, açıklanan kararın kendilerini biraz rahatlatsa da hiçbir kararın babalarını ve Şerif Eker'i geri getirmeyeceğini söyledi.

"Umarım gün yüzü görmez"

Arıkan, "Kendisi iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hak etmişti, mahkeme de bu cezayı verdi. Umarım gün yüzü görmez, babama ve Şerif Eker'e çektirdiklerinin cezasını içeride yaşar." dedi.

Maktulün diğer oğlu Kazım Onur Arıkan da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olayın geçmişi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz 2022'de iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cansız bedenlerini bulmuştu.

Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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