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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı! Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı! Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret ediyor. Kritik görüşme başladı... Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?.. Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek?..

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret ediyor. Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. Ziyaret sonrası ortak açıklama yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

Muharrem İnce'ye kamuoyundan 'adaylıktan çekil' baskıları artarken, İnce de 'Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım' demişti. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü görüşmeye Milli Eğitim Bakanlığı teklifiyle gideceği iddia edilmişti. 

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