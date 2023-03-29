Aselsan 2023 personel alımı ilanı yayınlandı! Kadın-Erkek ayrımı yok, branşlar ve başvuru şartları belli oldu

2023 yılında birçok kamu kurum ve kuruluşları personel alımları için harekete geçerken ASELSAN'da 2023 personel alımı ilanı yayınladı. Kadın-Erkek ayrımı olmaksızın 4 farklı branşta alım yapmaya hazırlanan Aselsan başvuru şartlarını da açıkladı. Peki Aselsan 2023 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Aselsan hangi branşlarda personel alımı yapacak? İşte 2023 Aselsen personel alımı ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Abone ol

Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına gurur veren bir savunma şirketi olma hedefiyle kurulan Aselsan 2023 personel alımı ilanını yayınladı. 4 farklı branşta alım yapmaya hazırlan Aselsan'ın adaylarda aradığı kriterler yani başvuru şartları da belli oldu. Peki Aselsen personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Aselsan hangi branşlarda personel alımı yapacak? İşte 2023 Aselsen personel alımı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik...

Aselsan 2023 personel alımı branş dağılımı

Aselsan 4 farklı branş üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Aselsan tarafından yapılan açıklama ile birlikte iş arayan kişiler söz konusu alım ile ilgili detaylar araştırmaya başladı. Kurum tarafından yapılan açıklama ile birlikte iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşıyan herkes söz konusu alım için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapılacak ilana göre şartlar değişkenlik gösterebilir. Aselsan tarafından yapılan açıklama göre alımı yapılacak branşlar ise şu şekilde;

Mühendis, teknisyen, üretim planlama mühendisi ve program kalite mühendisi olmak üzere 4 farklı branşta personel alım yapılacağı bilgisi verildi. Başvuru yapacak olan personellerin tam zamanlı çalışma sisteminde çalışması beklenirken, merkez teşkilat olarak da Ankara bölgesinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Aselsan 2023 personel alımı başvuru şartları neler?

Aselsan bünyesine katılmak için başvuru şartları ise şu şekilde;

Mühendislik için başvuru yapacak olan adayların iletişim yeteneklerinin yüksek olması talep edilirken, bilgi paylaşımına açık olması da gerekmektedir. Ayrıca ekip çalışma sistemine yatkın olması ve güncel teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmesi aranan şartlar arasındadır. Tüm bunların yanı sıra öğrenmeyi açık olması da aran şartları arasındadır. Ayrıca mezun olduğu üniversitenin mühendislik, teknoloji fakültesi, elektrik elektronik, endüstri mühendisliği, elektronik ve haberleşme, makine veya bilgisayar bölümleri dahilinde lisans eğitimini tamamlamış olması aranan temel şartlar arasında yer alıyor.

Kadın ve erkek ayrımı yok

Program kalite mühendisliği pozisyonunda çalışacak adayların endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, yüksek mühendislik veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olması aranan şartlar arasındadır yer alıyor. Bölüm şartını tamamlayan adaylardan İngilizce seviyesinin de iyi olması bekleniyor. Aselsan tarafından gerçekleşen ilana kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın başvuru şartlarını taşıyan her adayın başvuru yapabileceği konusunda açıklama yapıldı.

Başvuru hakkında detaylı bilgi almak için aşağı bulunan linkten Aselsan şirketinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.