EYT için mesai ücreti iki katına çıkarıldı! Aylık 3 bin TL fazla mesai ücreti ödenecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıktı, SGK'da kuyruklar oluştu. Milyonlarca kişi emeklilik için başvurdu. SGK çalışanları is başvurulara yetişemez hale gelince ek mesai ücreti verilmesi kararlaştırıldı.

Abone ol

Emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yoğun çalışmalar sonucu nihayete kavuştu.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından, emeklilik başvuruları da başladı.

1999 eylül öncesi sigorta girişi olanlar ve 5 bin prim gününü tamamlayan EYT'liler, şimdilerde e-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinde başvuruda bulunuyor.

SGK çalışanlarına müjde

Çoğu vatandaş başvurularını SGK binalarına giderek yapıyor.

81 ilde EYT başvuru mesaisi yoğun bir şekilde devam ederken, bu süreçte SGK çalışanları da yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda SGK çalışanlarına bir müjde verildi.

Aylık mesai ücreti 6 bin liranın üzerine çıkartılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için çalışanlara fazla mesai verileceği açıklandı.

Saatlik 27 TL olan mesai ücretinin, 51 TL’ye çıkarılmasıyla aylık 3 bin TL olan mesai ücreti 6 bin TL’nin üzerinde olacak.

Bu düzenlemenin üç aylık süreçte geçerli olacağı bildirildi.