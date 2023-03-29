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Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü

Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Alanya maçından sonra iç menisküs yırtığı tespit edilen Enner Valencia, takımla birlikte çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi. 3-1 kazanılan Alanyaspor maçından sonra diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen Ekvadorlu golcü, sahalara beklenenden erken döndü.

"Geri döndü"

Jorge Jesus yönetiminde derbi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den antrenmandan sürpriz bir paylaşım geldi. Sarı-Lacivertli kulüp Enner Valencia'nın idmandan pozunu "Keçi geri döndü" notuyla paylaştı.

Ligin gol kralı

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 25 gol atan Enner Valencia, krallık yarışında zirvede bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bitecek mukavelesi için de görüşmeler sürüyor.

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