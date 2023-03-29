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Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sona erdi! İnce adaylıktan çekilmiyor

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sona erdi! İnce adaylıktan çekilmiyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi. İki isim gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı.

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Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. 

Sofrayı büyütmek istiyoruz

Kılıçdaroğlu, sofrayı büyütmek istediklerini söyledi. Yaşanan sorunların Türkiye'nin sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. En büyük arzularımızdan biri bu. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

Muharrem İnce ise, ittifaklar hakkında dikkati çeken mesajlar verdi. Menfaat ittifaklarına karşı olduklarını belirten İnce şunları söyledi: 

"Bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır fakat ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Aklınıza kim geliyorsa. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz."

İnce: Adaylıktan çekilmeyeceğim

7'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesini istiyordu. İnce, gazetecilerin adaylıkla ilgili sorusuna, "Adaylıktan çekileceğim demedim" karşılığını verdi. 

"Hoş geldiniz, güle güle!"

İnce'nin ayrıca Kılıçdaroğlu'nu uğurlama şekli dikkati çekti. CHP liderinin "Hoşça kalın" sözleri üzerine İnce, "Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle" cevabını verdi. 

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