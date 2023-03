Erdoğan: Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Macaristan'la ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Erdoğan, TANAP aracılığıyla Macaristan'a doğalgaz desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkan satır başları:

Macaristan hükümeti ile dost Macar halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Macar arama kurtarma ekipleri, depremin hemen ardından ülkemize intikal etti. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar ekibi, 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. Sayın cumhurbaşkanı ile Türkiye-Macaristan ilişkilerini ele aldık. Bir de depremin video görüntülerini izleme imkanımız oldu. İş birliğimizi her alanda güçlendirme konusunda ortak irademizi teyit ettik. 18 Aralık 2023'te Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimiz 3.5 milyar dolara ulaştı, hedefimiz 6 milyar dolara çıkarmak. Ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşı gündemimizdeki yerini aldı. Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesinde konusunda Azerbaycan'la her türlü desteği vermiş olduğumuzu ifade ettim. Biz kararlılıkla hedefimize yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Novak'tan dostluk mesajı

"Macarlar olarak Türk dostlarının yanında olduğunu vurgulamak isterim" diyen Cumhurbaşkanı Novak ise sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün görüşmemizde sarsıcı depremle ilgili bir video izledik. Kalbimiz sarsılmış olarak izledik. Macaristan'ın alanından daha büyük bir alan etkilenmiş durumda depremde. 50 bin aileye taziyelerimizi iletmek istiyoruz. Arama kurtarma ekipleriyle gurur duyuyoruz. Kendi hayatlarını riske ederek çalıştılar. Zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardımcı oluyoruz. Medikal ekipmanlar getirdik. Bir kilisenin tadilatı konusunda Osmaniye'de kültür merkezinin yenilenmesi konusunu üstlendik. Bölgelerin yeniden inşa edilmesini diliyoruz. Yeniden inşa için güçlü liderlere ihtiyaç var. Savaşın konusu çok önemli. Ukrayna'yla komşu ülkeyiz. Doğrudan etkileniyoruz. Putin'in saldırganlığını kınıyoruz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Barış görüşmelerinin bir an evvel başlamasını istiyoruz. Barışın yanındayız. Yasa dışı göç tehdit oluşturmakta. Türkiye'nin rolünü takdirle karşılıyoruz, anahtar konumda. Macaristan olarak NATO'nun genişlemesinden yanayız. Finlandiya'nın katılımı konusunda olumlu karar çıkmıştır. Türkiye Macaristan'ı enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türk akımına ihtiyacımız vardır. Biz bağlantısı olmayan bir ülkeyiz. Önemli bir bağımlılığımız söz konusu. Bu konuda Türkiye'ye güveniyoruz.

Soru-Cevap

Rusya-Ukrayna savaş nasıl bitecek?

ERDOĞAN: Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta her iki tarafla münasabetimizi sürdürüyoruz. Son olarak tahıl koridoru konusunda bazı hassasiyetler dikkate alınmıyor. Karadeniz tahıl koridorundan gelen tahılların yüzde 44'ü Avrupa’ya gidiyor. Buna sayın Putin itiraz ediyor. Afrika ülkelerine gönderelim, yüzde 14 oraya yüzde 14 bize geliyor. Ben de Putin’e una çevirmek suretiyle en az gelişmiş ülkelere gönderelim. İstanbul Sözleşmesi vardı, ikinci defa açalım diyoruz. İstanbul Sözleşmesi’yle süreci devam ettirelim istiyoruz.

NOVAK: Barış olmalı, son hedefimiz barış olsun. Her iki taraf kararlı olmalı ki barış olsun. Bu savaşın şiddetlenmesini önlememiz lazım. Havadaki gerginliği azaltmak lazım. Diplomatik yollarla iki tarafın masaya oturması lazım. Son olarak plan hazırlayıp, adaletli barış planı olmadan barışa ulaşamayacağız.