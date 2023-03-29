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KKTC Cumburbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da ölüm tehdidi!

KKTC Cumburbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da ölüm tehdidi!

Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar konuya dair açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganıyla önümüzü kestiler" ifadelerini kullandı.

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 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu esnada Rum ve Yunan protestocular tarafından saldırı girişimine uğradı.

A Haber ekranlarında yapılan saldırı gişimini anlatan Ersin Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar, konferansa kimse katılmasın diye. Geldiğimde Yunan bayrakları ile dolu birkaç yüz kişi avazları çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı, Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganları attılar" dedi.

"Tam bir rezalet"

Olayı 'tam bir rezalet' olarak yorumlayan Tatar, şunları kaydetti:

"İnanamazsınız, burada bir konferans verecektik Türk çocuklara, tabii diğerleri de gelebilirdi. Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Bir de geldiğimizde Yunan bayraklarıyla dolu birkaç yüz kişi, avazlarının çıktığı kadar, ‘Türkler Kıbrıs’tan dışarı, ‘Kıbrıs Rum’dur, Helen’dir, hatta ‘Tatar’a ölüm’ şeklinde bağırdılar. Tam bir rezillik. Yani biz bunlarla nasıl barışı sağlayacağız, hep kuşkularımız vardı bir kez daha bunu burada gördük. Kıbrıslı bir liderin gelip burada bir konferans vermesinden daha doğal ne olabilir."

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