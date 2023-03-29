Alman gazetesinden yerli otomobil Togg yorumu

Alman FAZ gazetesi "Türk Tesla'sına akın" başlıklı haberinde Togg'a gösterilen ilgi nedeniyle çekiliş yapılacak araç sayısının artırıldığını yazdı. Batı Avrupa pazarlarına ihracat için 2024 sonu gösterildi.

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg için geri sayım başladı. 16-27 Mart tarihlerinde 177 bin 467 kişi ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı.

Togg t10x yorumu: Türk tesla'si

Togg T10X için 20 bin asıl ve 20 bin yedeğin belirleneceği çekiliş bugün yapılacak. Otomotiv piyasasında çeşitli markalarla varlık gösteren Almanya'da medya da süreci yakından takip ediyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Türk Tesla'sına akın" başlıklı haberinde yoğun ilgiyi okurlarıyla paylaştı.

Çekiliş sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı

Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobilin piyasaya çıkmaya hazırlandığı belirtilerek, "Talep o kadar büyük ki, üretici planlanandan daha fazla aracı çekilişe kattı." denildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Pazartesi akşamı başvuru süresi sona ermeden önce üretici, çekiliş yapılacak araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı. Çarşamba günü, şanslı olanlar satın alma bedelini transfer edip edemeyeceklerini öğrenmeleri gerekiyor.

Batı Avrupa için 2024 sonunu işaret ettiler

Arkadan itişli giriş seviyesi olan T10X modeli için müşterilerin 953 bin lira (46 bin 500 euro) ödemesi gerektiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

Fakat Togg araçlarına Türkiye dışından ilgi duyanların beklemesi gerekecek. İhracat, Batı Avrupa pazarlarına 2024 yılı sonuna kadar planlanmıyor.

20 bin kişilik yedek liste

Togg ayrıca çekilişte otomobili hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo’dan 85 kWs enerji dolum hakkı kazanacak. Aylık 85 kWs, WLTP normlarına göre 500 km yol karşılığına denk geliyor.

TOGG çekilişi saat kaçta?

Togg T10X kura çekilişi ayrıca YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de Togg çekilişlerinin yapılması bekleniyor.

T10x standart menzil: 953 bin lira

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10x uzun menzil: 1 milyon 215 bin lira

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).