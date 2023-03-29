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Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan’a fırça!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Millet İttifakı’na yönelik söylediği sözlere Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’ndan çok sert tepki geldi. Karamollaoğlu, Erbakan için “terbiyesini kuşanması lazım” ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılma sebeplerini "Karşı blokta sol, komünist, ateist ve diğer fraksiyonların bir araya geldiklerini gördük. Bu nedenle bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik" sözleriyle açıklamıştı. Bu açıklamaya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan oldukça sert bir karşılık geldi. Karamollaoğlu Fatih Erbakan için “Çamur atmak haddine değil, terbiyesini kuşanması lazım.” ifadelerini kullandı.

Bu konunun yanı sıra İYİ Parti'de beklenen ilk istifa Yavuz Ağıralioğlu tarafından gerçekleşti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tüm bu konuları ve daha fazlasını Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil ile canlı yayında yorumluyor.

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