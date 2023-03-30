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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Giderayak çok gerinsin papatya çayı iç

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Giderayak çok gerinsin papatya çayı iç

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine "Benim adıma dikkat et, yaptım dersem yaparım. Beni kendinle uğraştırma" diye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, "Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma." diyerek İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yüklendi. Akşener sosyal medya hesabı üzerinden "Seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç" cevabı verdi.

"Meral Hanım beni kendinle uğraştırma"

Cumhurbaşkanı ERdoğan, ATV canlı yayınında "İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma." dedi.

Giderayak seni çok gergin gördüm

Meral Akşener is kişisel Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a cevap verdi. Akşener, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerinin yer aldığı videoyu "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." notuyla paylaşıp Erdoğan'ı da etiketledi. 

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