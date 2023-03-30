Cumhurbaşkanı Erdoğan 6284 sayılı kanunu tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi ile 6284 sayılı kanunun kaldırılması yönünde müzakere oldu mu?" sorusuna katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Erdoğan, "Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP iktidarları döneminde kadınlarımıza vermemiştir." ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını talep ettiği öne sürülürken, tartışmaları da beraberinde getirdi. A Haber yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aile kurumunun korunması bizim önceliğimiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra bu yasayı kaldıracak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu bir kumar. Bu oyuna gelmemek gerek. Aile kurumunun korunması bizim önceliğimiz. Özgürlük adı altında LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine rıza gösteremeyiz.

"Sapkın akımların önünü açma niyetindeler"

İnsanlığın ortak değerlerine zıt sapkın akımlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplumun temeli olan aileyi korumak hepimizin görevidir. Bu gökkuşağı masası için milletimizin değerleri hiçbir anlam ifade etmiyor. Terör örgütü gibi sapkın akımların da önünü açma niyetindeler.

"Gökkuşağı masası kurulmasına izin vermeyeceğiz"

Milletim, ne bu sapkınlara ne de bu akımlara göz yumanlara ne de aile yapımızı parçalamaya çalışanlara fırsat vermeyecektir. LGBT adıyla ya da başka isimlerle bu gökkuşağı masası kurulmasına izin vermeyeceğiz. Son 21 yılda kadına dair çok önemli kazanımlar AK Parti sayesinde hayata geçti. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'a ulaştı."

Yeniden Refah'la 6284 pazarlığı yaşandı mı?

"Yeniden Refah Partisi'yle 6284 sayılı Kanun'la ilgili müzakere yapıldı mı?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP iktidarları döneminde kadınlarımıza vermemiştir." şeklinde yanıtladı.