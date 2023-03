Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Benim adıma dikkat et, yaptım dersem yaparım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in deprem bölgesindeki inşaatlar hakkındaki iddialarına tepki gösterip, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım, bizim adımıza dikkat et" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan konutlardan bahsettiği sırada Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

"Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler.

27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık

850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek. Arkadaşlarıma, 'Protezlerin en kalitelisini bulacaksınız, alacaksınız' diyorum. Milletimizi müsterih olsun. 1 milyon 180 bin konut ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Deprem bölgesinde de yeni konutların temellerini attık. Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temelini attık. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi. Yazın da bunları bitireceğiz.

"Meral hanım beni kendinle uğraştırma"

İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık. Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat eti. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.

Muhalefete deprem tepkisi: Ayrıştırma üzerinden hareket ediyorlar

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Yaptıkları herhangi bir şey yok. Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi görmedim. Muhalefet ayrıştırma üzerinden hareket ediyor. Partimizin tüm belediyeleri şuanda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular ve çalışıyorlar. Çadır kentler, konteyner kentler, prefabrik evler kuruyorlar. Yemek, su, yiyecek A'dan Z'ye çalışmalarını yürütüyorlar. Bir kere açıklama yaptım. Sonra Hatay Valisi'ne dedim açıklamanı yap. Bakanlarıma da söyledim. Kullanma suyuyla içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. İçme suyu farklı kullanım suyu farklı. Biz oraya yüzlerce, binlerce TIR içme suyu göndereceğiz. O nedenle oradaki suyu içmesinler. Bizim gönderdiğimiz içme sularını kullansınlar. Öncelerini bunu uygulamadılar, sonra uygulamadılar. Burada biraz sıkıntılar yaşadık. Sonra bunların hepsini aştık.