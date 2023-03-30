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Erzincan ve Yozgat'ta iki yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve aralılar var kar yağdı böyle oldu

Erzincan ve Yozgat'ta iki yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve aralılar var kar yağdı böyle oldu

ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ise 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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Kar yağışı sonrası iki farklı ilde iki ayrı yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Gece saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde Şanlıurfa’dan Trabzon’a seyir halindeki Fatih Ö., idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay Turizme ait yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. 

Yozgat'ta kontrolden çıkan otobüs devrildi

Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. sevk ve idaresindeki 58 FK 010 plakalı Huzur Turizme ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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