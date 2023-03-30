Fatih Erbakan'dan Muharrem İnce çıkışı! 'İdam cezası geri gelsin' deyip ekledi: AK Partili olmadık...

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Muharrem Bey'in (İnce) Millet İttifakı'na katılmaması ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına yol açabilir" dedi. "İdam cezasının geri getirilmesi lazım" diyen Fatih Erbakan, 6284 sayılı yasa, Temel Karamollaoğlu, Adnan Oktar, LGBT konularında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muharrem İnce tartışmalarıyla ilgili "Millet İttifakı açısından bir kayıp. Muharrem Bey'in ittifaka katılmaması ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına yol açabilir. Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı görüyorum" dedi. tv100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhur İttifakı yüzünden istifalar...

- Genç kesimden giden de var gitmeyen de var. İttifak kararından bazı seçmenlerimiz, üyelerimiz tasvip etmeyip gittikleri oldu ama gelenlerin çok daha fazla olduğunu müşahade ediyoruz. İttifak kararımızın ardından AK Parti seçmeninin büyük seçmeni Refah Partisi’nin uzantısı, bu kesimden çok ciddi teveccüh ve tebrik tepkileri alıyoruz. Genç kesim biraz daha duygusal ve heyecanlı yaklaşabiliyor. Bizim çizgimizde bir sıkıntı yok.

Geçmişteki sözlerimizin arkasındayız

- Biz bu ittifaka girdik diye geçmişte yanlış dediklerimize doğru diyecek halimiz yok. İnşallah Meclis’te daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Biz yanlışları düzeltmek, doğruyu tebrik etmek için yola çıktık. Eksikleri tamamlamak adına bir mutabakat metni var.

İttifaka girdik, AK Partili olmadık

- Biz şu anda AK Partili olmadık, geçmişte söylediğimiz eksiklerin hala olduğunu söylüyoruz, bütün söylemlerimizi net bir şekilde mutabakat metnine koyduk. Seçimden sonra müstakil bir parti olarak çalışmamıza devam edeceğiz.

- Biz herhangi bir yanlışa ortak olmak için değil yanlışları birlikte düzeltelim diye geliyoruz. Biz dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz.

Temel Karamollaoğlu ile sorunu ne?

- (Temel Karamollaoğlu ile arasında ne var?) Temel Bey'in yaşı itibarıyla bu konuya çok girmek istemiyorum. Genel başkan yardımcılarımız daha ziyadesiyle gereken cevapları verdiler. ‘Mücahit Kılıçdaroğlu’ diye paylaşım yapmaları, yıllarca Erbakan hocamızın yanında çalışıp en sonunda Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini yapma noktasına gelmesi. Kılıçdaroğlu, Erbakan hocamızın cezasının ev hapsine çevrilmemesi için imza veren vekillerden bir tanesi.

"Asgari ücret yeterli değil"

- Işık'ın "Asgari ücreti yeterli buluyor musunuz?" sorusuna Erbakan "Bulmuyoruz tabi ki, 13-14 bin lira olması gerekirdi. Açlık sınırı şu anda 9600 lira, asgari ücret açlık sınırının altında" cevabını verdi.

Yeniden Refah'ın oyu ne kadar?

- En son Türkiye genelinde Aralık ayında anket yaptık. 1600 denek ile... Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 8,5 civarında oy çıktı.1 sene önce yaptığımızda ise yüzde 9 civarında oy çıktı. 8,9,10 bandında bir oyumuz olduğunu ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'na katılmamızla daha da artacaktır.

"Seçime kendi listemizle gireceğiz"

- Işık'ın "Kendi listelerinizden giriyorsunuz değil mi?" sorusunu Erbakan "Bütün seçim bölgelerinde kendi listelerimizle, kendi adaylarımızla müstakil bir biçimde giriyoruz ve burada herhangi bir baraj endişesi olmadan seçmen Yeniden Refah Partisi’ne oy verebilecek." şeklinde yanıtladı.

"İdam cezası geri getirilmeli"

- İdam cezasının geri getirilmesi lazım. İndirimlerin ortadan kaldırılması, iyi hal indirimini ortadan kalkması, aile içi şiddeti TCK’ya müstakil suç olarak işleyelim, işkence ve eziyet gibi suçlarda indirim nedenlerinin uygulanmamasını sağlayalım.

6284 sayılı yasaya neden karşı çıkıyor?

- 30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyor bir parti ve bu parti kadına düşman olacak, oy almak istiyor böyle bir şey olabilir mi? Bizim karşı duruşumuz ideolojik olarak değil sosyolojik ve hukuki açıdan karşıyız. Boşanmaların artmasına yol açmış.

- Siz bir yasa getirmişsiniz ‘Kadına cinayeti önleyeceğim’ diye. Bunu önlemediğiniz gibi artmış, en azından azaltamamış. Diğer taraftan boşanmaları artırmış, 2 milyon baba evden uzaklaşmış, milyonlarca çocuk babasız kalmış...

LGBT dernekleri kapatılmalı

Candaş Tolga Işık’ın “Siz LGBTİ derneklerinin kapatılması istiyorsunuz değil mi?” “Evet, örgütlenmeleri, propagandasının yapılması, normalleştirilmesine karşıyız. Bunu zaten hep ifade ediyoruz. Maalesef geçtiğimiz dönemde 22 tane LGBTİ derneği açıldı. Bunların tabii önlenmesi lazım” şeklinde yanıt verdi.