Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi! İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Mart ayının sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından birçok il beyaza büründü. Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, birçok il ve ilçeden okulların tatil edildiği haberleri geldi. İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

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Meteorolojinin üst üste uyarıları sonrası Türkiye'nin büyük bir bölümü kar altında kaldı. Bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte okullar tatil edildiği il ve ilçelerin tam listesi...

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.

Bayburt'ta tüm okullar 1 gün tatil...

Bayburt'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.x

Okullar bir gün tatil, engeliler izinli

Yozgat’ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Yozgat Valiliği açıklamasında, "Tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır.”

Ordu'da bazı ilçelerde okullar tatil

Ordu’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

Gümüşhane'de her yer kapatıldı

Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Sivas'ta 3 ilçede tatil kararı

Sivas’ın Akıncılar ve Altınyayla ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Suşehri ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Samsun'da bir ilçede eğitime ara verildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

Nevşehir'de de okullar tatil

Nevşehir’de, kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Nevşehir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Muş'ta il genelinde okullar tatil

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

Erzincan da da eğitime ara verildi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildiği aktarıldı. Açıklamada, “Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı ve 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.