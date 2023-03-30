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Tekirdağ'da parfüm fabrikası yanıyor! Parfüm şişeleri yangın bombası gibi patlıyor

Tekirdağ'da parfüm fabrikası yanıyor! Parfüm şişeleri yangın bombası gibi patlıyor

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itfaiyenin işi de zorlaşıyor.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah saat 02.03 sıralarında parfüm fabrikasında çıkan büyük çaplı yangın 5 saatten fazladır sürüyor. Yangına Tekirdağ'ın çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri de destek için gönderilirken, itfaiye erleri metrelerce yükselerek fabrikayı ve gökyüzünü saran yangını söndürmek için var gücüyle çalışıyor.

Yangının meydana geldiği alanda gökyüzü adeta turuncu renge büründü. İtfaiyenin alevlerle yoğun mücadelesine karşılık adeta patır patır patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiye erlerinin işini zorlaştırıyor.
İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

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