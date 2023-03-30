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Fatih Erbakan: Temel Bey'in Kılıçdaroğlu'nun spikerliğini yapar hale gelmesi düşündürücü

Fatih Erbakan: Temel Bey'in Kılıçdaroğlu'nun spikerliğini yapar hale gelmesi düşündürücü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için, "Kılıçdaroğlu'nun spikeri" ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Necmettin Erbakan'ın ev hapsine karşı çıkarak ceza evinde hapis yatması için imza verenler arasında yer aldığına dikkat çeken Fatih Erbakan, "Yıllarca Erbakan Hocamızın yanında yakın çalışma arkadaşı olduğu halde geldiği son noktada sayın Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini yapacak hale gelmiş olması oldukça düşündürücü" ifadelerini kullandı.

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