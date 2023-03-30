ING Bank 2023 emekli promosyonu! ING ne kadar promosyon veriyor? Tutar güncellendi, emekliye düşük faizli kredi imkanı

EYT düzenlemesinin ardından seçim öncesi emekli maaşlarına gelen zam bankalar arasında yaşanan emekli promosyonu yarışını kızıştırdı. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? sorusunun yanıtını internette araştıran emeklilere müjde gibi bir haber de ING Bank'tan geldi. Emekli promosyonu kampanyasındaki ödenecek tutarları güncelleyen ING, emekli maaşını 3 yıllığına taşıyanlara 10.000 TL verecek. İşte ING Bank 2023 emekli promosyonu kampanyası ve düşük faizli kredi imkanı...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmesiyle milyonlarca kişi emekli olma şansını elde etmişti. Mart ayında başvuru yaparak ilk maaşını Nisan ayında alacak olan EYT'liler ile emeklinin yüzünü güldüren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldiğini açıklamasıyla birlikte bankalarda emekli promosyonu tutarlarını güncellemeye başladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli internette hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini araştırmaya başladı. Peş peşe emekli promosyon kampanyalarını açıklayan bankalar sundukları birbirinden farklı avantajlarla yeni müşterilerini elde etmeye çalışırken, emekliler de kendilere göre en karlı anlaşmayı ve seçenekleri sunan bankayı seçmeye çalışıyor.

Emekliliğe merhaba diyenlere, 10.000 TL’ye varan nakit promosyon

ING Bank internet sitesinden duyurduğu "Emekliliğe merhaba diyenlere, 10.000 TL’ye varan nakit promosyon" adlı kampanyasının avantajlarını ve şartlarını açıkladı. 3 yıllığına emekli maaşını kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere vereceği promosyon ücretlerinde arttırıma giden ING BANK ayrıca %1,59'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullandırabilecek. Peki ING Bank 2023 emekli promosyonu ne kadar? ING Bank ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte detaylar...

ING Bank 2023 emekli promosyonu kampanyası

ING Türkiye'ye, ekstra müşterisi olan emeklilere onlarca avantajlı fırsat sunuyor. ING Bank'ın emekli promosyon ücretleri de güncellendi. nisan ayında emekli maaşını ING Banka Taşıyan emekliler 3 gün içinde promosyon alma fırsatından faydalanacak. ING Bank Promosyon ödemesi tek seferde ve peşin olarak yapılacak. Ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlara turuncu ekstra kampanyaları kapsamında düşük faizli kredi ücretsiz havale ve EFT gibi birçok avantajda sunulacak. ING Bank yeni kampanyası ile ilgili son detayları Resmi Web Sitesi üzerinden açıkladı.

ING BANK 2023 emekli promosyonu 10.000 TL'ye yükseldi

ING Türkiye son dakika açıklaması yaparak emekli promosyon ücretlerini güncelledi. nisan ayında maaşını ING Banka Taşıyan 7500 TL ve üstte emekli maaşı alan emeklilere 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli maaşını ING Banka taşımak isteyen emeklilerin e-devlet üzerinden de işlem yapabileceği öğrenildi. emekli maaşı taşıma işlemleri için Dilerseniz ING bank şubelerine başvuru yapabilir Dilerseniz de online bankacılık ve mobil bankacılık üzerinden işlem yaparak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Maaşını ING Bank'a Taşıyan Emeklilere promosyon ödemesi 3 gün içinde yapılıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li tüm emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlarda promosyon fırsatından faydalanabiliyor.