Genç kadın sevgilisini bıçaklayarak öldürdü!

UŞAK'ta iki sevgili henüz bilinmeyen bir nedenle evde kavga etti. Çıkan kavga sırasında kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

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Uşak’ta İslice Mahallesi’ne bağlı Adaş Sokak’ta bir kadın, sevgilisini öldürdü. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz’ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.