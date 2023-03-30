Son seçim anketi bomba! Cumhur İttifakı'nda 'Erdoğan'a oy vermem' Millet İttifakı'nda 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyenler arttı

İktidar ve muhalefetten aynı oranda koparıyor

Sarı, Muharrem İnce’nin “yüzde 30'ları alacağım” söyleminin söz konusu olmadığını belirterek, “Ama tek bir taraftan almıyor. Bu ne kadar ilerler, onu bilemiyorum tabii, önümüzde yapacağımız anketler bize gösterecek. Bundan sonraki ilerlemesi acaba muhalefet partilerinden çıkacak oylarla mı, yoksa iktidar kanadından çıkacak oylarla mı olur? Anketlerden çıkan sonuçlara göre her iki taraftan, bunlar çok yüksek oran da değil. Fakat Muharrem İnce'nin bugün en azından bizim anketlerimizde görünen oylarının içerisinde bunlar da var ve iktidardan gelecek oylarla muhalefetten gelecek oyların sayısı neredeyse eşit” diye konuştu.