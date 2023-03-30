Son seçim anketi bomba! Cumhur İttifakı'nda 'Erdoğan'a oy vermem' Millet İttifakı'nda 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyenler arttı
Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, "Ben 1989'dan bu yana siyasal araştırma yapan biriyim, 33 senelik bir araştırmacı olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bu seçim 2'inci tura kalmayacak gibi gözüküyor" dedi. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının birbirine eşit olduğunu belirten Sarı, Cumhur İttifakı içinde Erdoğan'a, Millet İttifakı içinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek olanların oranlarını açıkladı.
Konsensus Araştırma Şirketi sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, "Ben 1989'dan bu yana siyasal araştırma yapan biriyim, 33 senelik bir araştırmacı olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bu seçim 2'inci tura kalmayacak gibi gözüküyor. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek" görüşünü ifade etti. İşte Murat Sarı'nın Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı anket değerlendirmelerinin sonuçları...
Muharrem İnce sonucu değiştirmez
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmemesinin durumu değiştirmeyeceğini ifade eden Sarı, Cumhur İttifakı için de "Ak Parti+ MHP yüzde 53.6 alıyor, adayı Tayyip Erdoğan bunun 2 puan altında, bu ne demek? İttifak seçmeninin bir kesimi Erdoğan'a oy vermiyor, bu seçimde bu oran daha da arttı diye düşünüyorum. MHP'ye, Yeniden Refah'a oy verecek ama Erdoğan'a vermeyecek bir kitle var, bu çok göz ardı ediliyor" uyarısını yaptı.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyenler...
Muharrem İnce'nin aday olmasının muhalefeti ve Cumhur İttifakı'nı nasıl etkilediğine ilişkin olarak Murat Sarı şu çarpıcı tesitleri yaptı: "MHP'nin içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemeyen bir kesim var. İşte o kesim Muharrem İnce'ye yöneldi ve aynı şekilde Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen bir kitle var, o kitle de yine Muharrem İnce'ye yönelmiş vaziyette, bu 100 bin imzayı geçtikten sonra olan durumu anlatıyorum. Dolayısıyla, çok büyük bir patlama yok ama önemli bir çıkış gösterdiğini söyleyebilirim Muharrem İnce'nin.”
İktidar ve muhalefetten aynı oranda koparıyor
Sarı, Muharrem İnce’nin “yüzde 30'ları alacağım” söyleminin söz konusu olmadığını belirterek, “Ama tek bir taraftan almıyor. Bu ne kadar ilerler, onu bilemiyorum tabii, önümüzde yapacağımız anketler bize gösterecek. Bundan sonraki ilerlemesi acaba muhalefet partilerinden çıkacak oylarla mı, yoksa iktidar kanadından çıkacak oylarla mı olur? Anketlerden çıkan sonuçlara göre her iki taraftan, bunlar çok yüksek oran da değil. Fakat Muharrem İnce'nin bugün en azından bizim anketlerimizde görünen oylarının içerisinde bunlar da var ve iktidardan gelecek oylarla muhalefetten gelecek oyların sayısı neredeyse eşit” diye konuştu.