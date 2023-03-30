A101 Volta EV1 elektrikli araba ne kadar? Volta EV1 elektrikli araba özellikleri neler?

Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler katalogları ile yüzlerce üründe avantajlı fiyat imkanı sunan A101'in 30 Mart 2023 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tekne ve karavan satışlarının ardından A101'in elektrikli araba satması sosyal medyaya damga vururken internette Volta EV1 elektrikli araba ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki A101'in sattığı Volta markası EV1 modeli elektrikli arabanın fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

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Zincir market A101 sattığı ürünlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler katalogları ile dikkat çeken A101'in 30 Mart perşembe aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji, elektronik ürünler, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, çok amaçlı ev eşyaları, züccaciyeye ve mutfak alanında birçok fırsat ürünü raflardaki yerini alıyor.

Daha önce tekne ve karavan satması olay olan A101'in 30 Mart perşembe günü Volta markası EV1 modeli elektrikli araba satması sosyal medyaya damga vurdu. Volta EV1 elektrikli araba ile ilgili araştırmalar internette hız kazanırken Volta EV1 elektrikli araba A101 fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki Volta EV1 elektrikli araba özellikleri neler? İşte A101 30 Mart aktüel ürünler kataloğu ve Volta EV1 elektrikli araba fiyatı ile tüm özelliklerini sizler için derledik.

Volta EV1 elektrikli araba A101 fiyatı

A101’de her zaman olduğu gibi bu Perşembe günü satışa çıkardığı aktüel ürünlerle ilgi odağı olmayı başardı. Birbirinden farklı ürünler uygun fiyata raflardaki yerini alırken Volta markası EV1 modeli olan elektrikli araba bugün A101 marketlerde 119 bin 990 TL olarak açıklandı.

Volta EV1 elektrikli araba özellikleri neler?

A101 marketin satışını yapacağı Volta EV1 elektrikli arabanın özellikleri merak konusu oldu. A101 30 Mart aktüel ürünler kataloğunda arabayı görenler hayrete düşerken "A101 elektrikli araba özellikleri neler?" sorusunun cevabını internette araştırılmaya başlandı. Peki A101 Volta elektrikli araba özellikleri neler? İşte A101 Volta elektrikli arabanın öne çıkan özellikleri...

*Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

*Azami Hız: 45 KM/H

*Motor Gücü: 2.0 KW

*Motor Torku: 4.5 NM

*Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

*Şehir içi kolay kullanım

*Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

*Led ön farlar

*Elektrikli yan camlar

*Açılabilir sunroof ve arka cam

*4.7” renkli tft gösterge paneli

*Bluetoothlu müzik çalar

*İki hoparlörlü ses sistemi



*Usb port ile şarj imkanı

*Ayarlanabilir sürücü koltuğu

*Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

*Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

*Isıtma/buğu giderme sistemi

*Ön/arka emniyet kemeri

*Viraj denge çubuğu

*Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

*Dört tekerlekten bağımsız amortisör

Arabayı almak isteyenler dikkat!

*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

*ÖTV'li satışlarda müşteri sigorta yaptırmadığı takdirde sipariş iptal edilecektir. Sigorta zorunluluğu 125 cc veya 4 KW üstü güce sahip motorlarda mevcuttur.

A101 30 Mart aktüel ürünler kataloğu

A101'in 30 Mart Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Volta EV1 Elektrikli Araç ürünü 119.990 TL fiyatıyla en dikkat çeken ürün olmayı başardı. İşte, A101 30 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi...

*Çift Camlı Beyaz Ankstre Set 6.599,00 TL

*10 kg Çamaşır Makinesi 6.499,00 TL

*6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.399,00 TL

*6 kg Çamaşır Makinesi 4.899,00 TL

*El Blender Seti 439,00 TL

*Çay Makinesi 579,00 TL

*Waffle Makinesi 299,00 TL

*Buharlı Kırışık Giderici 379,00 TL

*Kurutma Makinesi 249,00 TL

*Saç Sakal Kesme Makinesi 329,00 TL

*Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 169,95 TL

*Manuel Doğrayıcı 59,95 TL

*Yuvarlak Kase Seti 39,95 TL

*Filtreli Sürahi 279,95 TL

*Lux Torba Yaylı Yatak 2.990,00 TL

*Tek Kişilik Baza&Başlık Set 1.990,00 TL

*Çift Kişilik Baza&Başlık Set 3.890,00 TL

*Yaylı Yatak 1.090,00 TL

*Süngerli Yatak 890,00 TL

*26 Jant Amortisörlü Bisiklet 2.299,00 TL

*Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot 149,95 TL

*Oyuncak Trafik Halısı Seti 79,95 TL

*Oyuncak Piknik Halısı Seti 79,95 TL

*Puzzle 39,95 TL

*Büyük Boy Hurç 39,95 TL

*Küçük Boy Hurç 29,95 TL

*Eşya Kutusu 49,95 TL

*Banyo Seti 5'li 179,95 TL

*Karartma Hazır Fon Perde 109,00 TL

*Pamuklu Desenli Paspas 39,95 TL

*Pamuklu Desenli Banyo Klozet Takımı 2 Parça 139,00 TL

*Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,95 TL

*Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 89,95 TL

*Köy Sofrası Pilavlık Pirinç 75,00 TL

*Dondurulmuş Nar Ekşili ve Cevizli Lahmacun 41,50 TL

*Ayran 26,50 TL

*Tam Yağlı Bez Peyniri 149,00 TL

*Fıstık Ezmesi 69,90 TL

*Tarhana Cipsi 39,50 TL

*Toz Deterjan 99,90 TL

*Elidor Şekillendirici Bakım Kremi Çeşitleri 49,95 TL

*Vücut Spreyi Çeşitleri 26,95 TL

*Kremalı Bisküvi Çeşitleri 24,00 TL

*Limonata 19,50 TL