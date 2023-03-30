Mehmet Aslantuğ TRT'den kovuldu siyasete girdi hangi partiden aday oldu?

TRT'1'in Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Mehmet Aslantuğ bu kez gözünü siyasete kırptı ve TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Bu kararı takipçilerini ikiye böldü. Mehmet Aslantuğ'a destek olan da oldu tepki gösteren de. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

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Masumiyet, Bir İstanbul Masalı, Veda, kördüğüm gibi sayısız film ve dizide rol alan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ bu kez siyasete göz kırptı. TRT1'in Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan 'muhalif' kimliği nedeniyle çıkarıldığı konuşulan oyuncu bu kararın ardından siyasete girdi ve TİP'ten milletvekili adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu. Bu açıklama hem siyaset hem de sanat dünyasında bazı kesimin tepkisini bazı kesimin de övgüsü aldı. Peki kimdir Mehmet Aslantuğ, aslen nereli? Kiminle evli

Yürek Çıkmazı dizisisinden neden çıkarılmıştı?

Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ kimdir?

Mehmet Aslantuğ, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık beldesinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi.

1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.

Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur.

Ahmet Kaya sözleri de çok konuşulmuştu

12 Şubat 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül töreninde Ahmet Kaya'yı hedef alan linç girişiminde Kaya'yı korumaya çalışan isimlerden olan Mehmet Aslantuğ, o gün yaşananları şöyle değerlendirmişti.

Aslantuğ, "Bizim Ahmet ile çok yakın bir dostluğumuz yoktu. 2 kez bir arada olduk. Linç girişiminden sonra Fransa’ya gitti görüşemedik. Onun öncesinde görüştük. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin geleceğini, birliğini, dirliğini dillerinden düşürmeyen arkadaşların ne yaptıklarına dönüp bir bakmaları gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle" derken, "Ahmet ile bu ülkenin dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını haftalarca sabaha kadar konuşabilirsiniz. Orada bu linçe katılanlarla bu konuları iki saat bile konuşamazsınız. Bu benim meziyetim değil. Bu toplumun ne yazık ki süzgecindeki sıkıntı. Oradaki reflekse neden olan şey; sadece haksızlık değil, bir muhakeme ve mukayesedir" ifadesini kullandı.