Muharrem İnce kimdir aslen nereli kaç yaşında? Eşi Ülkü İnce ne öğretmeni

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı olan isimlerden biri de 'siyasetin sempatik yüzü' Muharrem İnce oldu. Kendina has dansı kısa sürede viral olan Muharrem İnce'nin hayatı da merak edildi. Peki kimdir Muharrem İnce, kaç yaşında, aslen nereli? Eşi Ülkü İnce kimdir?

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Türkiye'nin sandık başına gideceği 14 Mayıs seçimlerine artık 2 aydan az bir zaman kaldı. Türkiye 100 bin imzayı tamamlayan 4 cumhurbaşkanı ile seçime girecek. İmzayı tamamlayıp oy pusulasındaki yerini sabitleyen isimlerden biri de son günlerde siyasetin sempatik yüzü olarak gösterilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oldu. Otobüsteki kendine has dansı ile kısa sürede viral olan ve bir akım haline gelen Muharrem İnce aslen Yalovalı ve 58 yaşında. Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce 1983 yılından beri eşi Ülkü İnce ile evli.

Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapan ve basına açık alanda Kılıçdaroğlu'na 'Hoşgeldiniz, bay bay' sözleri ile eleştiri oklarının hedefi olsa da kısa sürede bir açıklama yaptı. O hareketinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Muharrem İnce bilinçli yapılmış bir şey değildi diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Peki fizik öğretmeni olarak değişik dershane ve liselerde görev alan Muharrem İnce yakında tanıyalım...

2002-2015 yılları arasında Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. 2018’de ise Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve %30,67 oy alarak ikinci olmuştur.

Muharrem İnce kimdir?

4 Mayıs 1964 yılında doğan İnce, Yalovalıdır. Şerif ve Zekiye çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Rizeli, babası ise Selaniklidir. İlköğrenimini ve Lise öğrenimini Yalova’da tamamlayan Muharrem İnce Uludağ Üniversitesi’nde kimya öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.

Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce 1983 yılından beri eşi Ülkü İnce ile evli.

Siyasi hayatı nasıl başladı?

TBMM’ye ilk olarak 2002 yılında CHP Yalova milletvekili olarak girmiştir.

2007’de genel parti seçimlerinde partisi tarafından aday gösterildi ve meclisteki yerini korudu.

2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. (TÜRKPA) Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grup üyesi oldu.

2015 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 2002-20015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstelendi.

2018 yılında CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, %30,67 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Muharrem İnce 4 Eylül 2020’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta, ”Bir Günde Memleket Hareketi” adında bir hareket başlattı.

8 Aralık 2020’de CHP’den ayrılacağını ve Memleket Hareketi’nin partileşeceğini açıkladı. CHP’den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketini Memleket Partisi’ne dönüştürdü.

17 Mayıs 2021 itibari ile de Memleket Partisi’nin genel başkanıdır.