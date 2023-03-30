BIST 4.944
DOLAR 19,16
EURO 20,88
ALTIN 1.212,73
HABER /  EKONOMİ

Dolar ne kadar oldu? 30 Mart dolar, euro fiyatları yükseliş sürüyor

Dolar ne kadar oldu? 30 Mart dolar, euro fiyatları yükseliş sürüyor

Dolar ve euro fiyatları haftanın dördüncü işlem günün yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum nedir? İşte 30 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Abone ol

Dolar yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolarda yükseliş devam ediyor. Euro'da da durum aynı... Dolar 30 Mart 2023 sabahında 19,13 lira bandının üzerinde işlem görüyor.

Dolar son kapanışını 19.1404 TL'den yaptı. 30 Mart 2023 Dolar/TL alış fiyatı 19.1362 liradan, satış fiyatı ise 19.1446 liradan işlem görüyor.

Euro ne kadar?

Bir önceki kapanışını 20.7471 TL'den yapan Euro şu anda 20.7232 TL alış ve 20.7710 TL satış fiyatına sahip.Euro'da yükseliş devam ediyor. 

Sterlin ne kadar, kaç TL?

Sterlin son kapanışını 23.5972 TL'den yaptı. İngiliz Sterlini/TL kuru alış fiyatı 23.5580 liradan, satış fiyatı ise 23.6365 liradan işlem görüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
A101 Volta EV1 elektrikli araba ne kadar? Volta EV1 elektrikli araba özellikleri neler?
A101 Volta EV1 elektrikli araba ne kadar? Volta EV1 elektrikli araba özellikleri neler?
Mehmet Aslantuğ TRT'den kovuldu siyasete girdi hangi partiden aday oldu?
Mehmet Aslantuğ TRT'den kovuldu siyasete girdi hangi partiden aday oldu?
Flaş kararlar için gözler YSK'da! İtirazlar peş peşe gelmişti
Flaş kararlar için gözler YSK'da! İtirazlar peş peşe gelmişti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliye oldu ik kez konuştu
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliye oldu ik kez konuştu
Fatih Erbakan kiminle evli eşi Beyza Molu kimdir, ne iş yapıyor?
Fatih Erbakan kiminle evli eşi Beyza Molu kimdir, ne iş yapıyor?
Fatih Erbakan: Temel Bey'in Kılıçdaroğlu'nun spikerliğini yapar hale gelmesi düşündürücü
Fatih Erbakan: Temel Bey'in Kılıçdaroğlu'nun spikerliğini yapar hale gelmesi düşündürücü
ING Bank 2023 emekli promosyonu! ING ne kadar promosyon veriyor? Tutar güncellendi, emekliye düşük faizli kredi imkanı
ING Bank 2023 emekli promosyonu! ING ne kadar promosyon veriyor? Tutar güncellendi, emekliye düşük faizli kredi imkanı
Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Fatih Erbakan gençliği nasıldı?
Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Fatih Erbakan gençliği nasıldı?
Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu'nda korkunç olay!
Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu'nda korkunç olay!
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e boyun eğdi kritik mağlubiyet
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e boyun eğdi kritik mağlubiyet
Genç kadın sevgilisini bıçaklayarak öldürdü!
Genç kadın sevgilisini bıçaklayarak öldürdü!
Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi! İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi! İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...