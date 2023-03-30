Dolar ne kadar oldu? 30 Mart dolar, euro fiyatları yükseliş sürüyor

Dolar ve euro fiyatları haftanın dördüncü işlem günün yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum nedir? İşte 30 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

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Dolar yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolarda yükseliş devam ediyor. Euro'da da durum aynı... Dolar 30 Mart 2023 sabahında 19,13 lira bandının üzerinde işlem görüyor.

Dolar son kapanışını 19.1404 TL'den yaptı. 30 Mart 2023 Dolar/TL alış fiyatı 19.1362 liradan, satış fiyatı ise 19.1446 liradan işlem görüyor.

Euro ne kadar?

Bir önceki kapanışını 20.7471 TL'den yapan Euro şu anda 20.7232 TL alış ve 20.7710 TL satış fiyatına sahip.Euro'da yükseliş devam ediyor.

Sterlin ne kadar, kaç TL?

Sterlin son kapanışını 23.5972 TL'den yaptı. İngiliz Sterlini/TL kuru alış fiyatı 23.5580 liradan, satış fiyatı ise 23.6365 liradan işlem görüyor.